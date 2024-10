“Un tal Fredo” rompió en llanto porque su amiga le quitó la invitación a su boda: el inesperado motivo

El influencer “Un tal Fredo” causó revuelo en redes sociales al compartir entre lágrimas su tristeza por un problema con una amiga cercana. A través de un emotivo video, Fredo explicó que había sido desinvitado de la boda de su amiga, quien le comunicó que no quería que él asistiera a su gran día. La razón fue inesperada y dolorosa: según la novia, temía que la “opacara” durante la celebración, lo que dejó al influencer desconcertado y herido.

Fredo relató que el conflicto escaló aún más cuando fue eliminado de un chat privado en el que estaban las damas de honor y otros amigos cercanos.

Esta acción lo hizo sentir excluido, aumentando su frustración y decepción. Para Fredo, el golpe fue más duro debido a que había ayudado a la novia en la organización del evento, consiguiendo descuentos y servicios gratuitos de algunos proveedores, ya que es wedding planner profesional.

Un Tal Fredo dijo que el motivo de su enojo no es por no asistir a la boda, sino por sentirse “usado” por su amiga para obtener cosas gracias a él para su boda. Tiktok / @untalfredo

El influencer expresó que había dedicado tiempo y esfuerzo para asegurarse de que la boda fuera perfecta, por lo que la desinvitación lo dejó desconcertado. “De repente me sacaron del chat y no tuve más noticias”, comentó, evidenciando lo inesperado de la decisión. Además, añadió que lo más doloroso no fue el hecho de no poder asistir, sino la razón detrás de la exclusión, pues nunca imaginó que su presencia podría ser vista como un obstáculo para la felicidad de su amiga.

El video generó miles de comentarios de apoyo hacia Fredo, mientras que muchos usuarios criticaron la actitud de la novia por priorizar la percepción del evento sobre la amistad. Esta situación ha abierto el debate en redes sociales sobre cómo se maneja la organización de bodas y los límites entre las amistades y las expectativas de las parejas.