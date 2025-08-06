Famosos
Lord Elevador
Golpea brutalmente a su mujer
Viral
Un hombre apodado como Lord Elevador golpea brutalmente a una mujer, presuntamente su pareja
El video de un hombre golpeando a una mujer dentro de un elevador se ha vuelto viral, causando indignación y críticas en las redes sociales.
August 06, 2025
·
Luz Meraz