Lord Elevador

Golpea brutalmente a su mujer

Viral
Un hombre apodado como Lord Elevador golpea brutalmente a una mujer, presuntamente su pareja
El video de un hombre golpeando a una mujer dentro de un elevador se ha vuelto viral, causando indignación y críticas en las redes sociales.
August 06, 2025
Luz Meraz