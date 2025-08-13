Suscríbete
¿Complot en La Casa de los Famosos?: Facundo, Ninel Conde y Shiky usan apodos para planear nominaciones

En redes sociales cuestionan la estrategia del Cuarto Día para nominar en el juego: Facundo, Ninel y Shiky crean códigos y sobrenombres para coordinar votos... ¿ingenio o trampa?

August 13, 2025 • 
Luz Meraz
La casa de los famosos.png

Sigue el juego, a ver si el complot llega intacto a la gala de nominación y si la producción detecta algo.

Apenas es la tercera semana de convivencia y La Casa de los Famosos México ya entró en modo táctica total, como juego de ajedrez. Un video viralizado en redes sociales reveló que Facundo, Ninel Conde y Shiky usan apodos para referirse al “Cuarto Noche” al planear sus nominaciones.

Facundo los llamó “mamado” (Aldo de Nigris), “el influencer” (Aarón Mercury) y “el señor” (Alexis Ayala), mientras Ninel etiquetó a Mar Contreras como “la calle de las sirenas” (aunque Facundo propuso uno que según su opinión es más “adecuado”: “Chef”, por su participación en la cocina).

¿En los límites del complot?

El video, compartido en la cuenta de X @BellaIndirecta, muestra al trío intercambiando risas cómplices mientras asignan los apodos. Para algunos fans es pura táctica competitiva; para otros, una señal de complot organizado. Y más cuando en ediciones anteriores ya se había detectado comportamiento parecido… hasta el punto de que alguna vez La Jefa anuló votos coordinados.

En redes, especialmente en X, los usuarios han pedido a la producción que estén atentos para evitar el complot, situación que está prohibida dentro de la casa.

Alianzas en medio de la tensión

Aunque se trata de un juego individual la formación de los bandos es evidente. Ninel llama a su grupo como “El Consejo”, lo que recordó al famoso “Sindicato” que creó el Team Tierra en la temporada pasada y que fue absolutamente funado por el público.

De dentro de “El consejo” de Ninel estarían Elaine Haro, Dalilah Polanco, Mariana Botas, Facundo y Shiky, los integrantes del Cuarto Día. En redes ya juegan con esta situación y le llaman “Ninel y sus labubus”.

En esta división estratégica entre cuarto el Cuarto Noche estaría formado por figuras como Aldo, Aarón, Alexis, Abelito y Mar. La nominación se acerca y la tensión crece: ¿es solo juego o empieza un frente armado?

El reality se pone cada vez más intenso.

ninel conde facundo La Casa de los Famosos México
Luz Meraz
Redactora
