Tres mujeres se agarran del chongo: pelean en la fila del concierto de Shakira

El concierto de Shakira en el puerto de Veracruz provocó varios fenómenos. La presentación de la Loba será en el recientemente remodelado estadio Luis Pirata Fuente, con capacidad para 28 mil 703 personas.

Como en pocas ciudades, la cantante colombiana provocó efervescencia no sólo entre sus seguidores, sino en gran parte de la ciudad. El Diario de Xalapa reportó, por ejemplo, que las canciones de Shakira son el sonido ambiente en calles del puerto.

“A todo volumen las canciones de la colombiana Shakira se encuentra sonando fuerte en negocios, establecimientos y hasta hogares de la zona conurbada previo al concierto que ofrecerá esta noche en el estadio Luis “Pirata” Fuente”.

La actual gira de la intérprete de “Pies descalzos” ha sido especialmente exitosa en México, con dos docenas de conciertos en total, 12 de ellos en el estadio GNP de la Ciudad de México.

Euforia por Shakira en Veracruz

En Veracruz, sin embargo, se han visto escenas que en ninguna otra ciudad. La más viral: tres mujeres que se pelean y jalan del cabello mientras se acusan mutuamente de apartar, revender y robar lugares en la fila afuera del estadio.

"¡Producción, producción, quiten a esta gente!”, grita una de las mujeres mientras se aferra a su silla contra los embates de otra mujer que reclama su derecho a estar ahí.

Una tercer en discordia, sentada entre ambas, también forcejea con ellas hasta que la trifulca las lleva a un medio muro que está detrás de la fila.

Los problemas surgieron por los revendedores Captura XEU

La gente de Veracruz comenzó a formarse desde el lunes por la madrugada, a pesar de que hubo lluvia y frío. Para la mañana, la fila ya era larga y estaba organizada solo por las mismas personas; de modo que surgieron algunos problemas, el más grave de ellos la aparición de revendedores.

Pero no solamente de boletos sino de los lugares en la fila.

Fans de Shakira se agarran a golpes afuera del Luis 'Pirata' Fuente para apartar lugar en la fila pic.twitter.com/7mwiSLJnME — XEU Noticias (@xeunoticias) September 23, 2025

De acuerdo con reportes de la prensa local, la gente pagaba hasta 700 pesos por un lugar en la fila cercano a las puertas de entrada del estadio Luis “Pirata” Fuente.

El concierto de Shakira en Veracruz prácticamente se agotaron. Solamente quedaron algunas entradas para las zonas de 5,000 pesos (la más cara) y de 2,300 (la más barata).