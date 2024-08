¡Traz! Dos modelos se accidentaron en plena pasarela del Miss Teen USA y su reacción se hizo viral: VIDEO

Las concursantes no se dejaron vencer tan fácilmente y regresaron a la pasarela. ¡ Mira los videos !

Miss Teen USA está de regreso y muchos están emocionados por uno de los certámenes de belleza más importantes de Estados Unidos; sin embargo, el evento que se lleva a cabo en Los Ángeles tuvo un pequeño percance cuando dos de las participantes se accidentaron en plena pasarela.

¿Qué pasó en Miss Teen USA?

El miércoles, la participante de West Virginia, Olivia Travis, se cayó al finalizar su presentación. Si bien en el video difundido en redes sociales se ve cómo desaparece del escenario, parece que no sufrió tanto dolor, pues rápidamente se levantó para hacer saber que estaba bien y terminó su rutina.

Luego, la representante de Pensilvnia, Noni Diarra, tuvo su propio momento vergonzoso cuando se cayó del lado opuesto que Travis, pero ella también salió ilesa de la brutal caída.

Ambas reacciones generaron conexión con el público que vio el certamen, pues ambos videos circulan en TikTok, donde han conseguido miles de reproducciones y cientos de comentarios de apoyo.

¿Qué dijo Olivia Travis tras su caída en Miss Teen USA?

De hecho, Olivia Travis hizo uso de su cuenta en Instagram para reaccionar a su propia caída, diciendo que, para ella, lo más importante fue haber participado en las preliminares.

“Estoy segura de que muchos de ustedes han visto el video. Si no lo has hecho, me caí durante una competición de fitness, pero no me importa. Para mí, el éxito no se define porque las cosas siempre van según lo planeado o que son perfectas. Nada es perfecto”, escribió junto a una foto de su espectacular vestido.

En los comentarios de la publicación, los seguidores de la representante estadounidense enviaron mensajes conmovedores.

“Eres una cenicienta moderna, tan hermosa”, “Absolutamente hermosa”, “Absolutamente impresionante. Te vismo y te animamos. ¡No podríamos estar más orgullosos de ti y de cómo sigues representando a nuestro estado! Te queremos”, se lee.

Este viernes, la joven dio a conocer que fue seleccionada entre el Top 5 en Miss Teen USA.