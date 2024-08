¡Tragedia! Una adolescente murió tras recibir una intensa descarga eléctrica

La vida de una joven de apenas 15 años terminó de una manera espantosa, pues recibió una descarga eléctrica de una magnitud imposible de soportar para el cuerpo humano. Todo esto pasó ante la vista de transeúntes, quienes no pudieron hacer nada por ayudarla y atestiguaron cómo murió.

Una joven murió tras electrocutarse en una terraza

A través de redes sociales se han difundido varias grabaciones de este lamentable accidente que le cobró la vida a una joven originaria de Guatemala, quien hace unos días se reunió con sus amigas como solía hacerlo cada semana, sin imaginar que esta sería la última vez que las vería.

La adolescente fue identificada como Débora Rebeca de 15 años, que al momento de la tragedia se encontraba acompañada de otras compañeras en la terraza de un domicilio ubicado en La Tinta, en el que solían encontrarse para ensayar una rutina de baile que presuntamente buscaban presentar en un futuro. Ahí pasaron una tarde amena repleta de risas y se dispusieron a inmortalizar esta cita con varias selfies que cada una tomó con sus respectivos celulares.

Aunque en todo momento tuvieron precaución de no acercarse demasiado a la orilla para no caerse, lo que no consideraron es que al estar en la parte más alta de una casa de dos pisos, los cables de tensión eran más próximos a ellas. Por lo que en un descuido ocurrido en cuestión de segundos, Débora entró en contacto con la corriente, lo que desembocó una descarga sumamente fuerte que terminó por arrebatarle la vida.

La joven tenía apenas 15 años cuando murió YouTube

El trágico destino de una adolescente que recibió una descarga eléctrica mientras estaba con sus amigas

Tristemente, ni sus amigas ni las personas que se percataron de lo que pasaba al circular por la calle pudieron hacer nada por ayudarla, ya que la magnitud de la energía fue tal que terminó por colocarla en el precipicio, hasta que su cuerpo no resistió la presión y su cabeza se desprendió.

Las impactantes imágenes le dieron la vuelta al mundo y despertaron un sentimiento de luto en quienes vieron estos videos, que en su mayoría lamentaron el fatídico destino de la chica, pues tenía todo un futuro por delante. Al mismo tiempo, han enviado mensajes de condolencia y resignación para sus familiares, deseando que encuentren la forma de sobrellevar esta pérdida.