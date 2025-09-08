Tiktoker Marian Izaguirre en terapia intensiva tras ser localizada en Morelia

“El estado de salud es crítico, y se está investigando”.

Luego de que la influencer Marian Izaguirre, estaba reportada como desaparecida, y había sido vista por última vez en Uruapan, Michoacán, a bordo de un vehículo rojo, el gobernador del estado no sólo informó que fue localizada, sino que su estado de salud es delicado.

Alfredo Ramírez Bedolla ofreció una conferencia de prensa donde dio a conocer que la joven de 23 años permanece en terapia intensiva con un estado de salud crítico.

El mandatario adelantó que su desaparición podría estar relacionada con violencia intrafamiliar, aunque precisó que la Fiscalía General del Estado (FGE) mantiene las investigaciones abiertas para esclarecer los hechos.

Marian habría salido por su propia voluntad de su vivienda para refugiarse en un hotel de Morelia, donde fue ubicada y rescatada por cuerpos de auxilio que la trasladaron al Hospital de la Mujer.

“El estado de salud es crítico, y se está investigando y todo apunta a una situación de violencia intrafamiliar que provocó que ella tomara la decisión de salir de Uruapan y lo que estamos ahorita es haciendo todo por salvarle la vida”, precisó Ramírez Bedolla.

Izaguirre es reconocida en Uruapan por sus videos en TikTok, donde suma 3.9 millones de seguidores y más de 134.5 millones de likes; trends y videos cómicos son parte del contenido que sube a dicha red desde 2018.

Tras el reporte de su desaparición, familiares y amigos se unieron para pedir a través de redes sociales la ayuda de la ciudadanía para dar con su paradero.