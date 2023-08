Esto es lo que dice la insólita teoría de que Taylor Swift es un clon

Taylor Swift hizo estallar a casi 60 mil “swefties” en el primero de cuatro conciertos que tiene programados en el Foro Sol de la Ciudad de México como parte de su “The Eras Tour”. El show de este 24 de agosto fue, como muchos reseñaron en redes sociales, simplemente increíble a pesar de las polémicas por boletos clonados y los miles de fans que no alcanzaron boleto y optaron por escuchar a la famosa afuera del recinto.

En medio de este furor, y como es de esperarse, los rumores en cuanto a Taylor Swift no se hicieron esperar: incluso, en redes sociales comenzó a especularse con la posibilidad de que la cantante no se hubiera quedado a dormir en México, sino que tomó su jet particular y voló directamente a Texas luego de su presentación . De igual manera, otras personas revivieron una antigua teoría de conspiración que relaciona a la cantante con una líder satánica de los 80’s.

Esta teoría data del 2013, y de acuerdo con adeptos a las historias conspiranoicas, Taylor Swift sería un clon de la sacerdotisa Zeena LaVey Schrek, hija de Anton LeVay, fundador de la Iglesia de Satán. ¿Por qué estos rumores continúan esparciéndose y qué semejanzas hay entre Taylor y Zeena LaVey?

TAYLOR SWIFT Y SU SUPUESTA CLONACIÓN, ESTO SABEMOS

Esta teoría de conspiración comenzó a tomar fuerza con el surgimiento de la red social Reddit, donde tuvo su mayor difusión, y de acuerdo con varios post, análisis y videos, todo surgió por el sorprendente parecido que tiene Taylor Swift con varias fotos de Zeena LaVey Schrek en los años 80’s.

Las coincidencias enumeradas por los teóricos son varias: mismos ojos, misma mirada, mismo arco de las cejas e incluso un rostro similar. Incluso, varios van más allá y han llegado a “encontrar” varios símbolos satánicos ocultos en los videoclips de Taylor Swift , lo que no ha hecho sino aumentar el furor ya existente.

¿CLON O NO? HAY UN TROPIEZO EN LA TEORÍA SOBRE TAYLOR SWIFT

Al final, sin embargo, esta teoría de la clonación no puede avanzar más allá debido a un pequeño detalle: Zeena LeVey Shrek no está muerta y, de hecho, vive totalmente separada de la Iglesia de Satán y ahora es miembro del Templo de Set.

En sus redes sociales Zeena LeVey también tiene una actividad moderada, sobre todo en Instagram, donde vende su trabajo como artista plástica para ganarse la vida.