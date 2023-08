Las duras críticas contra Taylor Swift en ‘Sale el Sol’ por este inquietante rumor que circula en redes

La espera terminó: Taylor Swift cumplió con sus fans mexicanos y se presentó ante más de 30 mil personas en el primero de los cuatro conciertos que tiene programados en el Foro Sol como parte de su gira “The Eras Tour”.

Taylor Swift no defraudó a sus miles de fans mexicanos, y con un setlist de más de 40 canciones interpretadas en medio de un increíble espectáculo de luces, así como inolvidables coreografías, la cantante ofreció un inolvidable show que seguramente quedará grabado en los recuerdos de los asistentes para toda la vida; sin embargo, inquietantes rumores en redes sociales intentaron enturbiar este gran momento.

Y es que, de acuerdo con varios post que circularon en Twitter y Facebook, Taylor Swift no se habría quedado a dormir en México debido a la inseguridad, sino que optó por irse a Texas en su jet privado no bien terminó con sus compromisos. Esta información no verificada rápidamente se viralizó , generando toda clase de comentarios: algunos criticaron a la cantante, mientras que otras personas consideraron que sólo se trataban de mentiras y no tardaron en defender a Swift de las agresiones que se desataron contra ella.

Taylor Swift regresando a su avión después del concierto porque no piensa dormir en México #MexicoTSTheErasTour pic.twitter.com/mrfDdYMbe8 — La Grupx (@NotLaGrupa) August 25, 2023

Si bien esta noticia no ha sido confirmada, en “Sale el Sol” no dudaron en sumarse a las especulaciones de este viernes y emitir fuertes comentarios contra la cantante, ¡entérate!

ARREMETEN CONTRA TAYLOR SWIFT EN “SALE EL SOL” POR RUMORES VIRALES

Los conductores de “Sale el Sol”, Joanna Vega-Biestro, Ana María Alvarado y Gustavo Adolfo Infante, hablaron en la edición de este viernes sobre el primer concierto de Taylor Swift en México y, en medio de la charla, retomaron los rumores que habían tomado fuerza en redes sobre que la cantante no se había quedado a dormir en un hotel del país.

Joanna Vega-Biestro y Ana María Alvarado, en medio de la narración del exitoso concierto de este jueves, consideraron que, de ser ciertos estos rumores, Taylor Switf habría actuado de una forma “innecesaria” y “exagerada” (puedes ver los comentarios a partir del minuto 9:13).

Joanna Vega-Biestro no tardó en comentar: “Lo que me llama la atención es que no quiere dormir en México: todos los días va a volar a Texas ”, a lo que Ana María le respondió, terminante: “Ahora sí que se cansará porque también dentro de un hotel no le va a pasar nada, está bien que México es inseguro, eso lo sabemos, pero también exagera en volar a Texas y regresar a México”, aseguró.

Gustavo Adolfo Infante, sin embargo, optó por tener una actitud más tranquila y recordó que este inquietante rumor no estaba confirmado. Al final, Ana María terminó por resaltar el talento de Taylor Swift en el escenario, así como su entrega al público mexicano y la seguridad que hubo en la zona.