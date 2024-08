¡Susto! Nadadora de los Juegos Olímpicos de París 2024 se desplomó en la competencia: el tenso momento

Se vivió un momento de tensión por varios minutos en París 2024 por este incidente. ¿Qué fue lo que pasó?

Los Juegos Olímpicos de París 2024 han dejado momentos de emoción como la victoria de Osmar Olvera y Juan Celaya en clavados sincronizados. Pero también hay momentos de tensión, como lo que vivió la nadadora eslovaca, Tamara Potocka, cuando se desplomó en medio de la competencia.

El incidente ocurrió este viernes por la mañana en la piscina después de la serie clasificatoria de los 200 metros en categoría femenina. Los cuerpos de emergencia rápidamente entraron al lugar para auxiliar a la deportista de 21 años. Aunque se cree que recibió respiración de boca a boca, médicamente conocida como reanimación cardiopulmonar (RCP), no está claro si esto realmente ocurrió.

¿Qué le pasó a Tamara Potocka, la nadadora que se desplomó en los Juegos Olímpicos 2024?

Tamara Potocka tuvo un ataque y problemas para respirar. Ante esta delicada situación, fue auxiliada y sacada del lugar en camilla para revisarla en el hospital de La Villa Olímpica con más precisión.

La participante eslovaca no clasificó a las semifinales, después de terminar en la séptima posición con un tiempo de 2 minutos y 1,20 segundos.

En los videos y fotos que circulan en las redes sociales, se puede ver cómo la joven fue trasladada del lugar con ayuda de una máscara de oxígeno. Después de varios minutos, el público mostró su apoyo con aplausos para despedir a la deportista que lo dio todo en París 2024.

Se sabe que Tamara Potocka está consciente y fuera de peligro.

De hecho, horas después de lo sucedido, la deportista usó su cuenta de Instagram para enviar un mensaje a sus seguidores y agradecer por el apoyo y la preocupación.

“Me dije a mí misma que saldría todo y dejaría mi alma en la piscina, y eso realmente pasó. Lamentablemente, por agotamiento total, no podía irme sola, así que me tuvieron que llevar en camilla. No, no me salí ni tuve un ataque de asma. No podría respirar y mover todo mi cuerpo. ¿Cómo crees que se siente al ser visto por 15 mil personas? Quería tanto hacerlo bien, que empecé demasiado rápido, pero como soy una luchadora y no quería rendirme, me alcanzó al final de la pista, porque quería exprimir todo de mí misma”, comentó, no sin antes celebrar que se encuentra bien de salud y que pudo llegar a las olimpiadas.