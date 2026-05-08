Suscríbete
Síguenos en:

SEP

Secretaría de Educación Pública

modificacion-calendario-escolar-.jpg
Viral
SEP acorta el Calendario Escolar 2025-2026 por el Mundial, pero la presidenta dice que apenas es una propuesta
Mario Delgado, titular de la SEP, habría anunciado la modificación, para terminar clases el 5 de junio.
Mayo 08, 2026
 · 
MrPepe Rivero