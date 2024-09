Quién es Yeri Mua, la influencer que causó polémica por apoyar a Adrián Marcelo tras su salida de LCDLFM

La influencer Yeri Mua salió en defensa del polémico youtuber, Adrián Marcelo, tras las críticas que este recibió por su comportamiento en La Casa de los Famosos México 2024 (LCDLFM). Durante su aparición en el podcast de Iván ‘La Mole’, amigo cercano de Adrián Marcelo, Yeri fue interrogada sobre su opinión acerca del regiomontano, y aunque inicialmente tuvo una mala impresión de él, afirmó que no lo considera una mala persona.

Adrián Marcelo, conocido por su estilo irreverente y su humor provocador, generó gran controversia dentro de La Casa de los Famosos México. Su salida anticipada del reality fue uno de los momentos más comentados de la temporada. Mientras algunos afirman que dejó el programa por voluntad propia, periodistas como Jorge Carbajal aseguran que fue la presión de su familia y amigos lo que lo llevó a abandonar, debido a la acumulación de demandas y contratos cancelados.

Yeri Mua defiende a Adrián Marcelo

En su intervención, Yeri Mua explicó que, aunque inicialmente Adrián Marcelo no le cayó bien por lo que vio en el reality, no puede juzgarlo completamente solo por esos fragmentos. “Con lo de La Casa de los Famosos dije ‘Qué gordo me cayó’, pero esa es la percepción que estoy teniendo de él de un programa; no convivo con él todos los días y nada más por los cachitos que he visto”, explicó la influencer veracruzana.

Además, Yeri destacó que la televisión puede sacar lo peor de las personas, y que, en ocasiones, el público no ve el panorama completo. “No me atrevería a decir ‘Es una mala persona, sacrifíquenlo’, pues no, porque nada más estamos viendo un cacho”, agregó.

¿Cómo sería Yeri Mua en La Casa de los Famosos México?

Yeri también aprovechó la conversación para hablar sobre cómo cree que le iría en un reality como La Casa de los Famosos. Admitió que tiene una personalidad fuerte que podría chocar con otros participantes y que probablemente no soportaría la convivencia.

“La verdad, si me encierran con un montón de cabrones que ni conozco, obvio me vuelvo loca. Aparte, tengo una personalidad bastante fuerte y siento que hay momentos donde llego a chocar con otras personas”, dijo. Además, Yeri mencionó que, de haber participado, seguramente habría sido considerada la villana del programa: “Siento que si me meto a La Casa, hasta me funan peor. Siento que sí sería villana”.

Yeri Mua es una de las influencers más populares de México, reconocida tanto por su contenido en redes sociales como por sus polémicas. Instagram / Yerimua

¿Quién es Yeri Mua?

Yeri Mua es una de las influencers más populares de México, reconocida tanto por su contenido en redes sociales como por sus polémicas. Originaria de Veracruz, se hizo famosa gracias a sus transmisiones en vivo y videos sobre maquillaje, moda y temas de estilo de vida. En Instagram y TikTok ha acumulado millones de seguidores que la siguen de cerca, no solo por su estilo llamativo, sino también por su personalidad directa y sin filtros.

Sin embargo, su popularidad también la ha llevado a estar envuelta en varias controversias. Entre sus polémicas más comentadas está su relación con el también influencer Brian Villegas, alias ‘Paponas’, la cual fue objeto de constante escrutinio por el público debido a los constantes altibajos. También ha sido criticada por su actitud hacia sus detractores en redes, a quienes en varias ocasiones ha enfrentado de manera pública.

Además, Yeri Mua ha sido acusada de tener un comportamiento problemático, como en un incidente donde fue señalada por realizar comentarios ofensivos hacia personas de la comunidad LGBT+, lo que provocó una ola de críticas. Sin embargo, a pesar de estas situaciones, la influencer sigue manteniéndose como una figura relevante en el ámbito digital, con un número creciente de seguidores y proyectos de moda y belleza.