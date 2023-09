Yeri Mua es duramente criticada tras referirse a un huipil artesanal como “trapeador”

Yeri Mua es blanco de críticas tras comparar un huipil artesanal con el trapeador de la casa de su abuela, y Luz Valdez le manda un sutil mensaje

Yeri Mua no sale de una cuando ya está en otra y ahora, la creadora de contenido fue duramente criticada tras referirse a un huipil artesanal como “trapeador” y “jerga de la abuela”.

“Parezco trapeador de la casa de mi abuela Estela... ¡Ay! Sí me veo bien bonita y subestimamos el outfit de jerga de la abuela Estela. En serio me siento rara, siento que parezco el mantel de la mesa de mi abuela Estela ¡¿Qué?!”, expresó Yeri en un video.

Ante la situación, Luz Valdez, una promotora cultural que hace contenido sobre prendas artesanales, moda y tendencias textiles, publicó un video para hablar del error de Yeri Mua y mandarle un sutil mensaje.

Luz Valdez, promotora cultural, le manda un sutil mensaje a Yeri Mua

“Acabo de ver esto y no puedo creer que a estas alturas haya personas que se refieran así a los textiles artesanales que se hacen aquí en México. Esta prenda a la que Yeri Mua llama jerga, mantel de la abuela, etc. es un huipil amuzgo, estilizado, tejido en telar de cintura en Xochistlahuaca, Guerrero, lleva muchísimas horas de trabajo y sobre todo la identidad e historia de un pueblo”, dijo Luz.

Además de que traía puesto el huipil al revés, “y si se le ve mal o bien no es culpa de la pieza, es culpa de quien lo porta, porque para saber usar un huipil artesanal se necesita porte y mucho respeto por lo que estás usando; porque si no, te pongas lo que te pongas, se te va a ver mal y eso no tiene nada que ver con la prenda, tiene que ver contigo”.

“No veo por qué faltarle el respeto a la identidad y patrimonio cultural de todo un pueblo, las prendas artesanales y sus creadores merecen respeto”, hizo hincapié la joven promotora cultural.

Yeri Mua pierde puntos entre los usuarios de redes

“La arrastrada que le pusieron a Yeri Mua”, “¿Qué tipo de sociedad somos que hacemos famosos, ricos e influencer a gente como Yeri Mua, capaz de llamar “jerga de la abuela” a un huipil artesanal?”, “No tengo idea quién sea, pero pobre ser humano” y “Quienes no pertenecen a los pueblos no tienen el menor respeto por la labor de lxs artesanxs”, fueron algunos de los dardos que le restaron puntos a Yeri Mua.