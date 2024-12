Quién es David Mayer y por qué ChatGPT no puede mencionarlo: este es el misterio viral

El nombre de David Mayer se hizo tendencia en las últimas horas debido a que se supo que la tecnología de ChatGPT, una de las inteligencias artificiales más populares de todo el mundo, no puede mencionarlo en sus textos generativos cuando los usuarios lo mencionan. ¿Cuál es la razón? Te contamos todo lo que dijo la compañía.

Los usuarios arduos de la herramienta de IA notaron esta semana que, al intentar tocar temas relacionados con Mayer, la app se bloqueaba y mostraba el siguiente mensaje: “Soy incapaz de producir una respuesta”.

Open AI respondió al por qué no permite mencionar el nombre de David Mayer en la app. (Unsplash)

Ante esta situación, el nombre se volvió tendencia, pues muchos desconocen quién es David Mayer.

¿Quién es David Mayer?

Todo parece indicar que se trata de David Mayer de Rothschild, un aventurero y ambientalista que heredó la fortuna de su familia, que abrió una serie de bancos en Inglaterra.

Muchos especularon que el David Mayer que “protege” ChatGPT era al heredero de Rothschild. (Captura de pantalla)

¿Es David Mayer de Rothschild el hombre que censuró ChatGPT?

Aunque todos en redes sociales especularon que se trataba del empresario de 46 años, la realidad es que ya respondió a estas suposiciones y lo negó.

El heredero dijo a The Guardian: “No he pedido que se elimine mi nombre. Nunca he tenido contacto con ChatGPT. Lamentablemente, todo está impulsado por teorías conspirativas”.

Y es que se especulaba que él había pedido a la compañía retirar su nombre por seguridad, al igual que lo han hecho otras personalidades, como Brian Hood, David faber o Guido Scorza.

El primero es un alcalde en Australia y demandó a Open AI por la respuesta que ChatGPT daba sobre él: lo culpaba de un delito que no cometió y que, de hecho, él había notificado a la policía.

Afortunadamente, la compañía que creó ChatGPT respondió y aclaró qué fue lo que pasó.

¿Por qué ChatGPT no menciona a David Mayer? Esta fue la respuesta de la compañía

Open AI explicó que el error en el nombre David Mayer no se debe a alguna censura o a algún problema legal, sino más bien a un “error”.

“Una de nuestras herramientas marcó por error este nombre y evitó que apareciera en las respuestas, lo que no debería haber sucedido. Estamos trabajando para solucionarlo”, dijo u portavoz, según The Guardian.