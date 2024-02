Acusan a Nicki Nicole de usar ChatGPT para escribir el texto de ruptura con Peso Pluma: la inquietante teoría

En los últimos días, la relación entre Nicki Nicole y Peso Pluma ha estado acaparando la atención de todos. Esto sucedió porque supuestamente el cantante de corridos tumbados le habría sido infiel a la argentina.

Esta información trascendió al viralizarse un video donde se ve a la ‘Doble P’ agarrado de la mano con una influencer de Los Ángeles, California, quien los usuarios identificaron como Sahar Sonia. Tras esto, rápidamente, Nicki Nicole publicó un breve y desgarrador comunicado en su cuenta de Instagram.

En dicho texto, la cantante daba por finalizada su relación con el mexicano, pues escribió lo siguiente: “El respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama se respeta. Lo que se respeta se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto, yo ahí no me quedo, yo de ahí me voy”.

“Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes. Gracias por el amor que me están haciendo llegar”, finalizó.

Nicki Nicole confirmaría la ruptura con Peso Pluma por medio de este breve comunicado. (Instagram/nicki.nicole)

Asimismo, también decidió eliminar todas las fotos junto al él y lo dejó de seguir en sus redes sociales. Sin embargo, Peso Pluma, hasta el momento no ha salido a dar declaración alguna de toda esta controversia.

Acusan a Nicki Nicole de usar Chat GPT para escribir el mensaje de la ruptura

La inteligencia artificial ha estado en auge en los últimos meses, pues nos han demostrado que son capaces de realizar tareas humanas en un corto periodo de tiempo. Además, cada día es más habitual que las personas utilicen este recurso para simplificar su vida y al parecer Nicki Nicole aprovechó esta gran herramienta para poder dar su triste mensaje.

En las redes, ha comenzado a circular una teoría, en la que los usuarios han señalado que la cantante argentina utilizó a Chat GPT, una herramienta de inteligencia artificial (IA) para poder crear el breve comunicado que publicó en sus redes donde confirmaría su ruptura con Peso Pluma.

Los internautas han tachado a Nicki Nicole de “falsa” por, supuestamente, recurrir a la IA y hacer su mensaje, en lugar de realizarlo ella misma desde su sentir.

Las teorías que apuntan que Nicki Nicole uso la inteligencia artificial

Algunos usuarios hicieron pruebas en la famosa aplicación de inteligencia artificial, Chat GPT, dándole una instrucción que arroja un texto similar al de la cantante.

“Genera una frase sobre cuando no hay respeto en una relación y por eso prefieres irte de ahí”, es la petición que se le realiza a Chat GPT.

Y el resultado es el siguiente: “El respeto es una parte indispensable del amor. Aquello que se ama, se respeta; y lo que se respeta, se cuida. Cuando no hay cuidado ni respeto, yo no me quedo. En ese punto, prefiero alejarme”.

Usuarios señalan que Nicki Nicole utilizó Chat GPT para hacer el texto anunciando la ruptura con Peso Pluma. (X)

Los internautas rápidamente se percataron sobre la similitud de ambos textos, por lo que comenzaron a criticar a Nicki. Sin embargo, es importante señalar que todo esto son puras teorías, pues no hay nada que realmente confirme que Nicole recurrió a Chat GPT para hacer el breve comunicado anunciando la ruptura con Peso Pluma.