Papa Francisco sigue estable y reaparece con mensaje de AUDIO en español: “Los acompaño”

Después de 21 días de hospitalización y con tres días consecutivos sin crisis respiratorias, el papa Francisco permanece con su salud estable.

El papa Francisco lleva 3 semanas entre la cama y el sillón, y sigue con altos flujos de oxígeno a través de cánulas nasales y durante la noche está con asistencia mecánica no invasiva, según reportó la periodista Valentina Alazraki.

A través de un audio grabado por el Sumo Pontífice, se le escuchó decir en español:

“Agradezco de todo corazón las oraciones que hacen por mi salud desde la Plaza, los acompaño desde acá. Que Dios los bendiga y que la Virgen los cuide. Gracias”.

Así presentaron el audio del papa Francisco:

El parte médico informó este jueves 6 de marzo: “Las condiciones clínicas del Santo Padre se mantuvieron estables respecto a los días anteriores”. Informaron que no emitirían otro boletín médico sino hasta el sábado 8, considerando “la estabilidad del cuadro clínico”.

Valentina Alazraki informó en sus redes sociales: “A las 21 horas tiempo de Roma las dos de la tarde tiempo de México habrá un breve audio del papa Francisco en español antes del rezo del Rosario, en la plaza de san Pedro para agradecer las oraciones de los fieles”.

“El Vaticano informó que el papa se mantiene estable. Por tercer día no tuvo crisis respiratorias, no tiene fiebre, los exámenes de sangre y hemodinamicos son estables también por lo que no habrá parte médicohasta el sábado. Se mantiene el pronostico reservado”.