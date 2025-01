William Levy rompió el silencio sobre los rumores de reconciliación con Elizabeth Gutiérrez: esto dijo

William Levy y Elizabeth Guitíerrez marcaron por más de dos décadas las portadas, pasarelas, red carpets y títulos de noticias en todo el mundo por ser una de las parejas más estables, consolidadas y queridas del JetSet latinoamericano y estadounidense; sin embargo, todo se vino abajo el año pasado cuando la pareja confirmó su separación.

Luego de la circulación de los rumores sobre una posible reconciliación entre William Levy y Elizabeth Gutíerrez, el actor y modelo cubanoestadounidense rompió el silencio y aclaró sus sentimientos y su postura frente a una nueva oportunidad en el amor con la madre de sus dos hijos.

Elizabeth Gutiérrez y William Levy se separaron hace unos meses después de 20 años de relación. (Instagram @gutierrezelizabeth_ @willevy)

Esto dijo William Levy sobre volver con Elizabeth Gutiérrez

La información la dieron a conocer los panelistas de ‘En Casa con Telemundo’, en su más reciente, su presentadora, Andrea Meza, informó que William Levy había revelado a uno de los paparazzis la verdad detrás del rumor de su regreso con Elizabeth Gutiérrez.

‘No he vuelto con Elizabeth ni voy a volver. ¡No pasa por mi cabeza’, aseguran desde Telemundo, que fueron las palabras del actor y modelo. No cabe duda que William Levy tiene claro con quién no quiere estar en estos momentos, pero si es cierto, y es su realidad, Elizabeth Gutiérrez es la madre de sus dos hijos y siempre estarán conectados por ese vínculo.

¿Cómo surgió el rumor de que William Levy y Elizabeth Gutíerrez habían vuelto?

El rumor de reconciliación entre William Levy y Elizabeth Gutiérrez surgió tras la publicación de fotos por su hija menor, donde ambos aparecen, por separado, en el mismo lugar durante la celebración del Año Nuevo.

Las imágenes, que le dieron la vuelta a todos los portales y revistas especializadas en entretenimiento, sugirieron que William Levy y Elizabeth Gutiérrez habían vuelto; sin embargo, estas versiones ya fueron desmentidas por el propio actor, quien dejó en claro que no está en su planes volver con la madre de sus hijos.