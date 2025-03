Luisito Comunica se viraliza al hablar de la violencia en México y hasta Sebastián Rulli le responde

Mientras está sobre la mesa el supuesto campo de exterminio encontrado en Jalisco con cientos de prendas de ropa que habrían pertenecido a personas asesinadas, Luisito Comunica decidió alzar la voz para resaltar algo.

El famoso youtuber publicó un video en Instagram para asegurar que los mexicanos, ante la noticia del campo, realmente no nos sorprendimos por la constante ola de violencia en el país.

“¿Nos conmovimos? Sí. ¿Nos pusimos tristes? Claro. ¿Pero sorprendernos? No tanto”.

“Yo creo que la mayoría de los mexicanos sabemos que esto que pasó en Jalisco es la punta del asqueroso iceberg de corrupción que sucede en nuestro país”, dijo Luisito.

“La mitad de los comentarios van a ser ‘Luisito vendido’... No. Tristemente son todos los presidentes que hemos tenido, todos son la misma basura”, se adelantó.

“Yo amo ser mexicano, me siento orgulloso de haber nacido pero me llena de miedo y me rompe el corazón pensar que nuestra realidad siempre va a ser la misma y duele pensar que estamos viviendo en un estado de repetición”.

El video de Luisito Comunica se viralizó y colocó su nombre en las tendencias principales de la red social X.

Si bien hay quienes lo criticaron por hablar del asunto, otros más le aplaudieron alzar la voz, y varios más expusieron sus propias opiniones.

Tal es el caso de Sebastián Rulli, quien anotó:

“Triste realidad la que vive este maravilloso país. Ojalá los políticos se hicieran responsables de una buena vez y pongan manos a la obra en los puntos importantes que pudieran ayudar a cambiar esta situación: Educación, seguridad, salud y justicia!”.

El actor José Luis Reséndiz también replicó el video de Luisito, y comentó: “Está vez, Luisito SI COMUNICA el sentir de nosotros los Mexicanos acerca de la violencia e inseguridad que nos acecha y a la cual nos han acostumbrando en este Narcoestado que nos gobierna…".

Está vez, Luisito SI COMUNICA el sentir de nosotros los Mexicanos acerca de la violencia e inseguridad que nos acecha y a la cual nos han acostumbrando en este Narcoestado que nos gobierna… 🩸 #COMPARTE pic.twitter.com/sTTQC5Xvai — José Luis Reséndez (@joeresendez) March 19, 2025

Polémica por taxis en Cancún

Hace unos meses, Luisito Comunica también fue noticia por denunciar su experiencia en un taxi de Cancún que le cobró 2 mil pesos. Ese tema se puso sobre la mesa por varias denuncias de presuntos abusos similares, y su guerra contra Uber.

“Estoy impresionado con toda la mafia de los taxis aquí. Por un trayecto de 20 minutos me cobraron 2 mil pesos. Así son todos de ratas o ¿qué? Esto necesita regulación”, dijo molesto.

El video se hizo viral y provocó la respuesta de Michel Díaz Váldez, secretario general interino del Sindicato de Choferes, Taxistas y Similares del Caribe “Andrés Quintana Roo”:

“En virtud de la relevancia que tiene como comunicador, es importante precisar que el servicio que recibió no fue de taxi, sino de una empresa de transporte federal de pasajeros... La generalización de que los taxistas son rateros o que tienen una actitud negativa hacia los turistas afecta gravemente la imagen de nuestro destino y de los taxistas de todo el estado, los cuales trabajamos con honestidad y esfuerzo diario”.