¿Chaleco antibalas o ilusión óptica? Un video de Julión Álvarez genera debate en redes

Julión Álvarez apenas regresó a Estados Unidos luego de resolver sus problemas con la justicia y de nuevo está en boca de todos... aunque ahora no por un asunto legal, sino por un video que se volvió viral en tiempo récord, ¿de qué se trata esta grabación que ha causado tanto revuelo en TikTok?

En las imágenes compartidas por un usuario de la red social, se puede ver a Julión Álvarez dándolo todo en un palenque ante miles de fans; sin embargo, fue la descripción del video la que generó un auténtico debate.

El mensaje no podría ser más elocuente: “Julión Álvarez ya no puede bailar con el chaleco antibalas”, se lee. ¿En serio, un chaleco antibalas en pleno concierto? Las especulaciones, por supuesto, no se hicieron esperar, generando toda clase de teorías sobre esta supuesta medida de seguridad.

¿JULIÓN ÁLVAREZ USÓ UN CHALECO ANTIBALAS O SÓLO ES UN TRUCO ÓPTICO?

En el video, Julión Álvarez interpreta ante sus seguidores uno de sus temas más populares, “La María”, mientras hace algunos pasos de baile. Sin embargo, al observar con más cuidado, se ve que efectivamente al cantante se le nota un bulto extraño bajo la camisa, a la altura del torso y el abdomen.

Mientras que algunos dicen que Julión Álvarez sí trae un chaleco antibalas debido a que seguramente ha recibido amenazas o se sentía inseguro en ese lugar, otros no son tan extremistas y aseguran que se trata de un efecto visual creado por el diseño de la prenda.