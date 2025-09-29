Hallan sin vida a ExMiss Universo Jamaica; se habría quitado la vida: “Mi mente me está matando”

“Estoy luchando por mi vida en estos momentos, en una batalla contra mí misma”.

Medios internacionales reportan que la modelo y exparticipante de Miss Universo Jamaica 2023, Tyra Spaulding, de 26 años, fue encontrada sin vida en su departamento de Kingston, Jamaica.

La familia de Tyra fue quien descubrió el cuerpo y según la Unidad de Comunicaciones Corporativas (CCU) de la Fuerza de Policía de Jamaica, se encontraba colgada en su habitación.

Luego de confirmarse la noticia, Miss Universo Jamaica lanzó un comunicado en sus redes sociales, donde no solamente lamentan la pérdida de Spaulding, sino que la describen como una “alma radiante”.

“Lloramos la pérdida de la hermosa Tyra Spaulding. Ella era un alma radiante y un ser humano increíble. Su luz, gracia, belleza y espíritu amable tocaron cada vida que encontró, dejando recuerdos que nunca desaparecerán”, escribieron.

También ofrecieron sus condolencias y solidaridad a la familia y amigos cercanos de la ExMiss Universo.

“En la Organización Miss Universo Jamaica mantenemos a la familia, amigos y seres queridos de Tyra en nuestras más sinceras oraciones mientras celebramos la hermosa vida que compartió con nosotros”.

En tanto, las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes y trascendió que el caso será tratado como un presunto suicidio, pero serán los resultados quienes determinen la línea a seguir.

La angustia detrás de la sonrisa

Tyra Spaulding, quien llegó como finalista de la edición 2023 del concurso Miss Universo Jamaica, compartía abiertamente con sus seguidores sobre las luchas personales que atravesaba.

Cinco días antes de su muerte, la joven contadora de profesión, confesó la gravedad de su condición:

“Estoy luchando por mi vida en estos momentos, en una batalla contra mí misma; siento que necesito salir y hacer algo porque mi mente está intentando matarme”, dijo con preocupación.

La familia y amigos de Spaulding indicaron que la modelo padecía depresión desde hace varios años. Por ello, su condición, la llevó a usar su plataforma para promover sus sentimientos:

“Si alguna vez te sentiste perdida, curiosa o simplemente necesitas una razón para sonreír, no estás sola. Quédate un rato y descubramos juntos este hermoso caos llamado vida”, se leía en su descripción.

Además de su carrera en el mundo de la belleza, Tyra era voluntaria en la Pursued International Foundation, una organización que ayuda a mujeres víctimas de trata y explotación sexual. Sus colegas la recordaron destacando su generosidad nacida de la propia experiencia del dolor:

“Muchas veces son aquellos que conocen el dolor los que mejor pueden dar a otros desde un verdadero entendimiento. Por eso, honramos a nuestra hermana, te echaremos de menos, dulce Tyra”, expresaron.

La trágica partida de Tyra Spaulding pone de manifiesto la urgente necesidad de visibilizar la salud mental.

