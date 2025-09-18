Miss Jalisco y Miss Universo México siguen en bronca: repiten su festejo por separado

“Fátima Bosch no merecía ganar, por eso no salí a felicitarla”, dijo Camila Canto, Miss Puebla. Ella fue una de las perdedoras del concurso Miss Universo México que decidieron abandonar el escenario cuando se dio a conocer que Bosh era la ganadora.

En cambio, sí salió, junto con otras 26 concursantes para “hacerle fiesta” a Yoanna Gutiérrez, la Miss Jalisco. A ella sí la consideraban merecedora de la corona.

La comparación de los dos videos se hizo viral: por un lado, Fátima (Miss Tabasco) siendo felicitada por sus amigas Fernanda Puma (Miss Veracruz), Elena Roldán (Miss Tlaxcala), Emiré Arellano (Miss Yucatán) y Lorena López (Miss Tamaulipas); por el otro, Yoanna González siendo vitoreada por las otras 26 misses.

El segundo festejo de Fátima Bosch y sus 4 amigas

Fátima publicó, un día después, una foto en blanco y negro con sus cuatro amigas y un mensaje de agradecimiento.

“Me siento muy agradecida de haber conocido niñas con un corazón como el suyo, verdaderamente son unas reinas en toda la extensión de la palabra. Las amo con todo mi corazón. Mis reales forever”.

Y este 17 de septiembre, durante su gira de medios para dar entrevistas y una conferencia de prensa, Fátima apareció en el programa Sale el Sol, de Imagen TV, que tiene los derechos del concurso.

Fátima Bosch fue sorprendida en el foro de televisión con la visita otra vez de sus cuatro misses amigas que corrieron hacia ella otra vez, igual que lo hicieron cuando se coronó Miss Universo México.

La reacción de Yoanna Gutiérrez

Por su parte, Yoanna Gutiérrez no ha reconocido el triunfo de Fátima y por el contrario, ha hecho publicaciones en su cuenta de Instagram de algunos de sus seguidores que la defienden.

Yoanna publico mensajes de sus fans apoyándola Instagram

Yoanna publicó también una historia en su cuenta de Instagram que da cuenta de su llegada al aeropuerto y el recibimiento de su familia.

“Mi clan”, tituló Yoanna al video que asombra por la similitud del festejo en el certamen de belleza.

