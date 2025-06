Fer Carnal sufrió aparatoso accidente por culpa de un borracho y así lo relató desde el hospital

A través de redes sociales, el influencer Fernando Aragón, mejor conocido como Fer Canal, compartió que sufrió un accidente el pasado 26 de junio, lo que lo llevó al hospital.

El tikTokoker apareció desde la camilla y relató:

“Acerca de nuestro choque… nos tiene agradecidos porque no pasó a mayores, pero, el día de ayer mi amiga Magdalena, de Polonia llegó a México, así que me lancé al aeropuerto por ella y le pedí a un amigo (que fuera por nosotros)”.

“En el camino veníamos y todo bien, todo era felicidad, incluso se nos ponchó una llanta en el camino, ahí estábamos bajo la lluvia cambiándola, cotorreando y todo pintaba bien cuando de pronto hubo un momento en el que de plano recuerdo una explosión del coche, así horrible y de ahí ya no me acuerdo de nada más”, dijo Fer desde el hospital.

“Un wey borracho nos chocó, no aventó, me dicen que me quedé inconsciente 15 minutos, Magdalena se bajó del coche y mis otros dos amigos que iban adelante también reaccionaron y se bajaron, menos su Fer Carnal, yo estaba inconsciente, no llamaron a la ambulancia”, relató Fer Carnal.

“El caso es que fuimos impactados por un borracho que iba muy ebrio y además de ebrio se portó patanzón y pues qué podemos esperar de alguien que está así”.