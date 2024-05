Este es el capítulo en el que Los Simpsons ‘predijeron’ la ola de calor y los apagones en México: los mejores memes

Las referencias de la serie sobre la ola de calor y el apagón en México fueron similares, según algunos usuarios

Este martes, las redes sociales estallaron después de que se registraran apagones en varias ciudades de México, en medio de la ola de calor que ha elevado las temperaturas. Esto provocó miles de reacciones con memes, pero llamó la atención que algunos internautas compararon la situación con uno de los episodios de la serie ‘Los Simpsons’, afirmando que de nuevo predijeron este caos.

Se trata del capítulo 22 de la temporada número 13 llamado “Papá tiene una placa” de la exitosa serie que cuenta las aventuras de la familia Simpson, compuesta por Homero, Marge, Bart, Lisa y Maggi.

La relación que existe entre la serie y lo ocurrido el 7 de mayo es que enfrentan un apagón masivo en medio de una ola de calor, provocando confusión, desastres, saqueos y “locura” por todas partes. La reflexión es que, al conectar aparatos innecesarios, se sobrecarga la energía.

Si bien no se han reportado robos ni desastres a la escala de lo visto en el capítulo de ‘Los Simpsons’, las redes sí que se llenaron de memes y comentarios negativos.

Algunas reacciones fueron: “Claro, las olas de calor tienen mucho que ver porque todo mundo prende el aire acondicionado o ventiladores, ya que el calor es insoportable (…) y como no hay inversiones en electricidad, veremos nuevos apagones”, “Apagones en plena ola de calor. Qué nostalgia, me sentí en los 70´s y 80´s”, y “Si la ola de calor sigue como ayer, habrá más apagones porque no hay suficiente generación”.

¿Por qué hubo apagones en México?

La emergencia en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) provocó apagones en diferentes regiones de México este martes 7 de mayo a partir de las 16:05 h y hasta las 23:00 h. Según reportes oficiales, el hecho habría provocado un 5.3 por ciento de la demanda máxima.

La causa, según explicó el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), fue “por la indisponibilidad de esa capacidad de generación (de energía), el margen de reserva operativa no se recuperó al 6 por ciento, que establece la normatividad”.