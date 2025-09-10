Suscríbete
Esposo de Kristin Cabot, del escándalo en show de Coldplay, rompe el silencio: “Ya estábamos separados”

La pareja de la exdirectora de recursos humanos de Astronomer emitió un comunicado para “que su familia pueda volver al anonimato”.

September 10, 2025 • 
Ericka Rodríguez
Andy-Byron-Kristin-Cabot-Coldplay.jpg

Andy Byron y Kristin Cabot, durante el concierto de Coldplay.

TikTok

“Su vida no tiene nada que ver conmigo”.

Andrew Cabot, el esposo de Kristin Cabot, la mujer que fue captada en la kiss cam del concierto de Coldplay abrazada del entonces director ejecutivo de Astronomer, Andy Byron, rompió el silencio. Esto poco después de que su esposa le solicitara el divorcio.

El portavoz de Andrew reveló que la pareja ya “se había separado en privado y de manera amistosa semanas antes del concierto”.

Coldplay transformó la vida de Kristin y Andy, sobre todo por la reacción de Chris Martin, quien expresó: “o están teniendo una aventura o son muy tímidos”.

Esta historia terminó en redes sociales con videos que generaron millones de vistas y medios de comunicación, que no tardaron en revelar que ambos estaban casados y tenían familias. Sin embargo, el portavoz de Andrew Cabot indicó que la decisión del divorcio “ya estaba en marcha desde antes de esa noche”. Él espera que esta declaración pública, la única que ha hecho, le dé “un cierre a este capítulo de su vida, que pare la especulación y que su familia pueda volver al anonimato”.

El comunicado añade que no va a realizar más comentarios sobre esta historia.

Por su parte, Kristin, quien presentó los papeles del divorcio el pasado 13 de agosto, permanece sin hacer comentarios al respecto.

Andrew Cabot es director ejecutivo de la compañía Privateer Rum, una destilería de ron ubicada en Massachusetts, Estados Unidos. Tiene dos hijos de un matrimonio previo y en el momento de la supuesta infidelidad estaba en un viaje de negocios en Japón.

La primera esposa de Cabot corroboró que su expareja ya estaba separada antes del escándalo viral. “Le escribí a Andrew justo después de que ocurriera y me respondió: ‘Su vida no tiene nada que ver conmigo’, y dijo de estaba separándose”, indicó Julia, quien estuvo casada con Andrew durante cuatro años, hasta 2018.

Medios internacionales dieron a conocer que Kristin y Andrew habían comprado una mansión de 2,2 millones de dólares en New Hampshire cinco meses antes del concierto de Coldplay en el Gillete Stadium de Foxborough, Massachusetts.

Andy y Kristin .png

En su cuenta de Facebook se puede ver a la pareja, en una publicación de 2024, sonriendo en una fotografía junto con los dos hijos de él. En la imagen ambos lucen sus anillos de casados.

El escándalo viral comenzó cuando Kristin se percata de que ella y el entonces director ejecutivo de Astronomer estaban en la kiss cam, a lo que inmediatamente reacciona cubriendo su rostro y dándole la espalda a la cámara. Al mismo tiempo, él se agacha para salir de foco.

Tanto Kristin Cabot y Andy Baron recibieron mensajes de odio en las redes sociales por la aparente infidelidad a sus respectivas parejas, lo que ocasionó que dejaran sus puestos en la empresa.

Quien tampoco se ha pronunciado es la esposa de Andy Byron, Megan Kerrigan Byron, aunque se sabe que abandonó la casa de 1,4 millones de dólares que compartía con el exdirectos ejecutivo de Astronomer.

Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
