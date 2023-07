25 años de “Hoy”. Ellos fueron los primeros conductores y la razón por la que salieron

El programa “Hoy” cumple su aniversario 25. Es una historia que comenzó en agosto de 1998 con una primera emisión que se transmitió desde las seis y media de la madrugada hasta las nueve de la mañana.

Tenía un formato similar al del actual “Hoy” pero con muchas más inserciones de noticias matutinas.

¿Recuerdas a sus conductores?

Alfredo Adame. Después de una exitosa carrera como galán de telenovelas, Alfredo Adame comenzó a incursionar en la conducción con este programa en el que mostró mucha habilidad para la improvisación. “Hoy fue un programa que entró con el pie derecho a la televisión, fue un cambio radical para ese formato, entramos con un punch impresionante”, dijo Adame en una visita que hizo al foro en 2008. Adame estuvo en el programa durante cinco años, tras lo cual volvió a las telenovelas pero también hizo carrera como conductos, enfocado sobre todo en mesas de debate sobre fenómenos paranormales. De ahí surgió, por cierto, su enfrentamiento con Carlos Trejo el Cazafantasmas.

Andrea Legarreta. La única pionera que aún sigue en el programa. “Yo venía del programa Hoy Mismo, con Guillermo Ochoa, y de ahí se convirtió en Hoy y tuve la oportunidad de seguir en el proyecto”, contó Andrea sobre las casualidades que la han convertido, hoy, en una de las conductoras más populares.

Andrea cuenta también que estaba enfocada en su carrera de actriz (“Alcanzar una estrella” y “Baila conmigo” fueron algunos de sus puntos de mayor éxito) cuando Guillermo Ochoa la convenció de probar suerte como conductora.

Talina Fernández. La dama del buen decir fue la carta fuerte de ese elenco de conductores. Con una brillante carrera como periodista y locutora, Talina se convirtió en la piedra angular pero solamente duró dos años.

Aunque hubo versiones de que había tenido conflictos con el resto de los conductores, la verdad la reveló ella misma en una entrevista 20 años después.

“Yo empecé el programa Hoy con Adame, me llevaba muy bien con él, pero con el que no me llevaba y desde el principio me aborreció era con un productor que trajo Televisa, que se llama Alexis Núñez. Me hablaba horrible. No sabes qué ser humano tan especial. Y yo fui su pluma de vomitar, así que en cuanto yo aparecía este hombre empezaba a tirar malas ondas, tanto que me fui del programa”.

Carlos Eduardo Rico. Estuvo a cargo de los segmentos y aportaciones de comedia en el programa. En la primera emisión, representó a un chef que preparaba comida con recetas inverosímiles.

“Tuve la oportunidad de iniciar la comedia en ese programa”, cuenta Carlos Eduardo en su página oficial.

Sofía Villalobos. La conductora estaba a cargo de los segmentos de noticias, que comenzaron como intervenciones breves pero luego se alargaron hasta convertirse en un noticiero dentro del programa.

“Nos fueron alargando el programa hasta llegamos a tener tres horas de noticias”, contó Sofía durante una entrevista, 20 años después, en el mismo programa Hoy.