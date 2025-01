El video viral del influencer que usó un filtro de Christian Nodal: esto dijo de Cazzu y Ángela Aguilar

Este miércoles 22 de enero, Cazzu lanzó su nuevo tema ‘Dolce’, el cual causó polémica de inmediato provocando toda clase de comentarios en redes sociales, sin embargo, la mayoría apuntan a que es una indirecta para su ex, Christian Nodal.

El intérprete de ‘De los besos que te di’ y su esposa, Ángela Aguilar, han estado en el ojo del huracán desde que dieron a conocer su noviazgo en junio del 2024 y aún más con su matrimonio casi un mes después, en julio.

Muchos internautas siguen sin aceptar su relación, por ello, la nueva canción de la trapera argentina ha revivido la polémica.

Han surgido burlas y memes en torno a este famoso triángulo amoroso, tal como lo hizo la tiktoker Patricia Castillo, quien hizo una parodia de Christian Nodal pretendiendo hablar con Ángela Aguilar, a quien llama “pelonshita”, video que rápidamente se viralizó y tiene encantados a sus seguidores.

La parodia viral de Christian Nodal

Usando un filtro del rostro de Christian Nodal, la usuaria @patriciacastillomunoz aprovechó la viralidad de la canción ‘Dolce’ para hacer una parodia de la pareja.

En apenas un día, el video ya cuenta con más de 4.4 millones de reproducciones y miles de comentarios.

Sin embargo, esta no es la primera vez que esta tiktoker usa el filtro de Nodal para divertir a sus seguidores con sus videos,

“Pelonchita, es que cómo me pides que le diga a la tatuada que no saque música, mi amor, tú sabes que a eso se dedica, mamita. No son indirectas, preciosa, ¿cómo van a ser indirectas, pelonchita? Ella dice en la canción que me enseñó y que por ella aprendí, preciosa, ¿cómo voy a aprender por ella, preciosa, si yo tuve cuatro novias en un año?”.

“Y eso que anda diciendo del vestido Dolce no es cierto, mija. De hecho esa vez ni la quise besar en público, por ahí rondan videos”.

“Y yo sé, yo sé que la c*brona dice que sabe cómo llegarme, y cómo se va a vengar y yo sé que es con mi hija, con mi cachetoncita, con mi preciosa, yo sé que es con ella (...) pelonchita, no te enganches, no es para nosotros, pero algo que me da mucho coraje, de verdad me da mucho coraje es que diga que los diamantes se los podía comprar ella, yo se los regalé, si a la Belinda le regalé uno de 60 millones de pesos”.

Aunque la gran mayoría de comentarios son apoyando a la tiktoker, algunos fans de Christian Nodal y de Ángela Aguilar han salido en su defensa señalando que “ya fue suficiente” de burlas y ciberbullying.