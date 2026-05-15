Suscríbete
Síguenos en:

FIFA Fan Festival

fanfestival-zocalo.jpg
Viral
Dónde estará la pantalla MÁS GRANDE para ver los partidos en CDMX del 11 de junio al 19 de julio 2026
Los fans de la fiesta global de fútbol podrán disfrutar de la emoción junto a miles de personas.
Mayo 15, 2026
 · 
MrPepe Rivero