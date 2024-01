Dijo que quiere un novio con dinero y estallaron las críticas en redes: el video viral

La tiktoker, Naiara Mendizábal, con más de 200 mil seguidores recientemente publicó un video contando que quiere un novio, pero no cualquiera, pues ella necesita uno que tenga dinero.

Tras sus declaraciones, la influencer recibió numerosas críticas y burlas, mientras ella explicaba la razón por la que ella se merece un novio que esté bien económicamente.

Influencer enfurece a usuarios tras decir que quiere un novio con dinero

En dicho video, Naiara comienza contando que desde los 16 años de edad ha trabajado, esto le ha permitido independizarse y comprarse lo que ella quiere. Además, afirmó que ella quiere al novio con dinero no por materialista, sino porque ella sabe lo que vale.

“Yo quiero un novio con dinero y no lo digo por materialista, lo digo porque sé lo que valgo. Desde los 16 años he trabajado, tengo mi dinero, me muevo sola. Gracias a Dios todo lo que me quiero comprar me lo puedo comprar, obvio hay sus excepciones”, comentó.

Asimismo, la tiktoker continuó dando detalles de su hombre ideal, pues ella necesita a uno que la consienta, que la lleve de viaje, ya que ella sabe lo que vale.

“Quiero un hombre que me consienta, que me compre cosas, que me lleve a lugares, que sepa lo que valgo, porque yo sé lo que valgo. La verdad, tengo los estándares muy altos porque sé lo que puedo aportar en una relación; sé el tipo de mujer que soy y el tipo de hombre que quiero”, explicó.

La tiktoker aseguró que, si bien, quiere un novio con dinero, no lo hace por materialista. (TikTok/naimendizabal)

Luego de las declaraciones, las críticas y burlas por parte de los usuarios no se hicieron esperar. Los internautas señalaron que no debería fijarse en lo material, sino en los sentimientos y la conexión. Además, comentaban que esperaban el día en el que la joven se diera cuenta que el dinero no lo es todo en una relación.

“Si vas a basar tu relación en el dinero, déjame decirte que no va durar nada, las relaciones duraderas son por comprensión, aguante, etc, pero no por $ (dinero)”, “Con esa forma de pensar dudo que alguien se interese en ti como tu quieres”, “Vamos a suponer que llega lo que pides. ¿Tú que aportas?”, fueron algunos de los comentarios.