Alexa Zuart: De vender gelatinas a triunfar como standupera y en las redes sociales

¡Llegamos a la final! 💖 Imagínenme de 8 años viendo al Derecho y al Derbez en mi tele blanco y negro, tratando de aprenderme sus chistes para contarlos en la escuela al otro día y de repente, ¡TRAKA DE MUJER! que ya el Sr. el mismísimo @eugenioderbezoficial sabe quién soy, tuve la fortuna de trabajar junto a él en un gran proyecto y además, se suma a mi propuesta de comedia y comparte conmigo dejándote muchos aprendizajes. Le agradezco muchísimo que haya apoyado mi “brillas o te humillas” de la forma en que lo hizo tomando en cuenta que no sabía nada de lo que iba a hacer y que él es un icono del humor dentro y fuera de México. Fue un roast hecho con mucho cariño, el roast es un reconocimiento en forma de chistes dirigido a una persona que admiras. Tuve miedo de hacerlo, pero me arriesgué por dos razones: 1.- Porque mi mamá me enseñó a hablar, pero no me enseñó a cerrar el hocico 2.- Porque para mí Eugenio Derbez siempre ha sido una referencia de comedia innovadora, se atrevió a hacer humor de maneras muy poco convencionales mismas que ahora forman parte de nuestra vida, ejemplos tengo muchos, pregúntame caaaa, pregúntame. Jajajajajaja Máximo respeto para él y toda mi admiración. Mil gracias a @primevideomx @banijay @marielegz por creer en mí y en mi trabajo. Son los mejores, de verdad. Lo increíble dentro y fuera, me trataron súper bien y me apoyaron para que todo sucediera dentro del juego. El cast no pudo ser mejor, cada uno convirtió con su esencia esta experiencia en una de las mejores de mi vida. Muchísimas gracias por todo, hicimos un gran equipo y me llevo grandes anécdotas para contar en textos largos como este en un futuro. Mamá, tú me educaste bien, pero desde que me caí de bebé se me sumió la mollera. Perdón por esta vida loca. Hijo, soy tu madre y te di la vida, no me puedes juzgar. jajajajajaja ¡Bandita Necia que está leyendo esto! Gracias por estar aquí, no me suelten, me hacen falta, ustedes todo lo hacen realidad. Todo se lo debo a su apoyo y a su buenas vibras. Seguimos en el camino aprendiendo y les prometo que me voy a seguir esforzando porque se merecen mucho más. ¡GRACIAS POR TANTO! 💖🫶🏻✨