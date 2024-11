Quiénes son los herederos y qué dice el testamento de Silvia Pinal

En una reciente entrevista con Venga la Alegría, Iván Cochegrus, amigo cercano y productor de teatro, compartió detalles sobre el testamento de Silvia Pinal, ícono del Cine de Oro mexicano, y los herederos que la actriz incluyó en el documento que redactó en 2004.

Según Cochegrus, entre los beneficiarios se encuentran sus tres hijos: Alejandra Guzmán, Luis Enrique Guzmán y Sylvia Pasquel, así como su nieta Frida Sofía, hija de Alejandra.

La inclusión de Frida Sofía en el testamento ha llamado la atención, ya que la joven ha mantenido una relación distante con su familia tras acusar a su abuelo, Enrique Guzmán, de presunto abuso.

A pesar del conflicto, Cochegrus aseguró que Pinal nunca dejó de preocuparse por su nieta. “Sí está en el testamento, es su nieta, es parte de la familia. La señora pregunta por ella”, declaró el productor.

Ajustes y tensiones sobre la herencia

Cochegrus también mencionó que Silvia Pinal estaba al tanto de la reciente revelación de que Apolo, hijo de Mayela Laguna, no es biológicamente hijo de Luis Enrique Guzmán. A pesar de esta noticia, la actriz dejó todo listo para proteger a su familia. “Ella tenía todo arreglado desde 2004, para ella era muy importante su familia en general”, afirmó.

Por su parte, Sylvia Pasquel, hija mayor de Pinal, reaccionó visiblemente molesta cuando fue cuestionada por los medios sobre el testamento y el destino de la herencia. La actriz dejó claro que no le interesa la fortuna de su madre ni depende de ella.

“Yo no necesito del testamento de mi mamá, no necesito un peso. Tengo 74 años y toda mi vida me he mantenido sola”, enfatizó.

Rumores y posibles acciones legales

Pasquel también desmintió cualquier conocimiento sobre la supuesta fortuna de Silvia Pinal y advirtió que tomaría medidas legales contra quienes divulguen información errónea o confidencial.

“Si nosotros como familia no sabemos de esas cifras, quien las está difundiendo está cometiendo un delito. Díganme quién es para echarle a los abogados”, sentenció.

Mientras la salud de Silvia Pinal sigue siendo un tema delicado, el testamento de la actriz y su legado cultural continúan siendo foco de interés público. Su familia ha pedido respeto y privacidad en estos momentos, al tiempo que celebran la extraordinaria vida y carrera de una de las figuras más importantes del entretenimiento mexicano.