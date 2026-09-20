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Todavía te amo

Telenovela de Carlos Bardasano

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Telenovelas
Scarlet Gruber vuelve como protagonista en “Todavía te amo": “Van a haber cachetadas, lágrimas y carácter”
Scarlet Gruber celebra cinco años de amor con su novio, el fotógrafo y músico Christopher Esqueda, y el regreso a las telenovelas, ahora como protagonista en Todavía te amo
Septiembre 20, 2026
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Grisel Vaca