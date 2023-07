¿Sabías que Óscar Burgos salió en ‘Rebelde’? Esta es la historia

Tal vez identifiques más a Óscar Burgos por su faceta de comediante y por personajes como el “ Perro Guarumo ”, que se ha vuelto muy popular en redes sociales; sin embargo, Burgos también ha tenido breves participaciones en telenovelas. Por ejemplo, ¿sabías que salió en la telenovela “Rebelde” y tal vez no lo habías notado?

Tal vez no te habías dado cuenta porque al personaje de Óscar Burgos lo matan en el primer capítulo, y esa experiencia la contó el comediante en un capítulo del poscast “Viejos lobos de mar”, el cual conduce al lado de Poncho de Nigris, conoce el breve paso del cómico por “Rebelde”.

ÓSCAR BURGOS, EL “PERRO GUARUMO”, RECUERDA SU BREVE ACTUACIÓN EN “REBELDE”

Fue durante una parte del podcast que salió a colación el tema de la gira de RBD. “No va a ir mi hijo, Poncho Herrera”, comentó Óscar Burgos, quien agregó: “Si no va Poncho, les aseguro de RBD no va a ser lo mismo, Poncho era el macho alfa de RBD”

“Lo leo y me doy cuenta que en la primera hoja me matan, me matan en el primer capítulo” Óscar Burgos

¿Poncho Herrera, hijo de Óscar Burgos? Claro, el comediante lo aclaró: “Yo era su papá en ‘Rebelde’, la telenovela. Y Óscar, mi hijo , que ahorita anda en Los Ángeles con una banda de rock, es Poncho Herrera de niño”

“En Fundidora hicimos parte de las escenas, y cuando Pedro Damián me dijo ‘Oye Óscar, te gustaría salir en la telenovela, se llama Rebelde’, ya me empezó a explicar, yo dije ‘Formidable’ ”, agregó.

El proyecto emocionó a Óscar... hasta que leyó el libreto: “lo leo y me doy cuenta que en la primera hoja me matan, me matan en el primer capítulo”. Esto lo hizo dudar.

Sin embargo, Pedro Damián logró convencerlo de interpretar un papel fugaz que grabó en sólo un día; sin embargo, Óscar Burgos tiene un buen recuerdo de ese breve trabajo.

“Pedro Damián es un chin…, bien buena onda, dirección bien relajada, bien chida. Y Poncho Herrera no se diga, es un peladazo… Poncho, si nos estás viendo, aparte de que te admiramos, eres a toda ma…”, concluyó el cómico sobre su experiencia.