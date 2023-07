Óscar Burgos, el ‘Perro Guarumo’, y su lucha contra las adicciones

Óscar Burgos, quien se hizo famoso por su popular personaje del “ Perro Guarumo ”, aceptó en una entrevista que no todo ha sido fácil en su vida, pues ha tenido que pasar por momentos complicados que afortunadamente pudo sortear gracias al apoyo de su familia.

El comediante, exesposo de Karla Panini, se sinceró durante una charla en el show Buenas Noches Don Fematt y habló de sus problemas de adicciones, e incluso declaró que las drogas le ocasionaron problemas en al menos tres veces. Conoce su historia.

ÓSCAR BURGOS, “EL PERRO GUARUMO”, HABLA DE SUS ADICCIONES Y CÓMO LAS SUPERÓ

Aunque el personaje del “Perro Guarumo” es de barrio, grosero y despreocupado, en la vida real Óscar Burgos estuvo en aprietos varias ocasiones debido a su adicción a las drogas y al alcohol.

“Hay tres episodios muy importantes; uno de ellos, cuando se me iba la onda, y ya la estaba regando gacho, es en un evento en donde creí que era un baby shower, pero en realidad era una despedida de soltera, era un evento súper fresa”, recordó el comediante, quien agregó que en esa ocasión había llegado en estado de ebriedad a ese evento.

En otra ocasión, contó Óscar Burgos, “en Guadalajara lancé una televisión; la otra, en la casa, tenía un buen de cocaína, y me gustaban mucho dos ‘teibols’, llevo a unas chicas y les pido que se encueren en mi casa, tenía una alberca, se acabó la coca y se fueron, me quedo solo y pensé que la estaba regando, me paro en el balcón, me aviento, maromeo, y me fracturo la clavícula”.

Ese episodio hizo que el creador del “Perro Guarumo” tocara fondo finalmente, aunque reconoció que el proceso no fue fácil, pues tenía varias dudas acerca de si lo lograría. Su hijo fue un gran apoyo para que finalmente él pudiera abandonar las adicciones.

“Cuando voy por mi hijo Óscar cuando era un niño, me dice ‘papá, ayer tuve un sueño, qué vas a comprar, no compres cerveza, anoche soñé que tomabas vino, y que te morías, y yo papá, te necesito mucho, no quiero que te mueras'; y cambió mi chip, ese día me di cuenta que era yo alguien muy importante, para él, para mi hija y para mi familia”.

La experiencia fue importante para Óscar Burgos, quien actualmente ofrece pláticas y shows gratuitos con sus personajes para apoyar a quienes, como él, luchan contra el alcohol y las drogas en busca de una mejor vida.