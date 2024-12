Nicola Porcella habla de Fernando Colunga: Trabajarán en la misma telenovela en 2025

Fernando Colunga vuelve a las telenovelas de Televisa en 2025 como protagonista junto a Livia Brito, pero también trabajará con Nicola Porcella, quien no solo está vigente como conductor de “Hoy”, sino que persiste en su faceta actoral.

Cuando termine “Las hijas de la señora García”, la telenovela “Amanecer” tomará su lugar en el horario de las 9:30 de la noche en Las Estrellas.

Se trata de la nueva producción de Juan Osorio, y que tendrá locaciones en un pueblito mexicano, ya que la historia está relacionada con la cosecha de fresas.

Este fin de semana, Nicola Porcella fue cuestionado sobre sus proyectos futuros, y resaltó la emoción que le causa por trabajar con Fernando Colunga, uno de los galanes más queridos de la televisión en México.

“Yo veía a Fernando, ni cerca de poder trabajar (con él), es un sueño trabajar al costado de tremendo actor, tremendo galán, un primer actor de aquí", dijo Nicola Porcella el sábado, cuando participó en el Teletón 2024.

Fernando Colunga había hablado de su nuevo proyecto

En entrevista exclusiva transmitida en Cuéntamelo ya!, Fernando Colunga había compartido el reto que será su nuevo personaje:

“Este personaje que viene es bastante complejo porque me dijeron ‘va a ser un villano’ y no, va a ser un personaje que, para sorpresa de mucha gente, es de buenos sentimientos. Es un hombre bueno que viene de una infancia terrible, ha sufrido. Está luchando por no tener nada que ver con esa infancia, pero luego la vida todo lo pone de cabeza y bueno, hasta la gente buena, cuando sufre cosas, puede cambiar y puede tener este tipo de arranques”.