Natalia Ramírez, de ‘Yo soy Betty, la fea’: ¿Por qué nunca ha visto la telenovela?

La telenovela ‘Yo soy Betty, la fea’, es una de las telenovelas más reconocidas en el mundo, debido a los buenos resultados que cosechó el elenco que conformó este gran proyecto, que sigue siendo transmitido en diferentes países. Sin embargo, hay algunos protagonistas que no han visto su trabajo en la televisión.

Una de las actrices que más brilló y que se ganó el cariño de muchos fans, pese a ser la antagonista de la historia, fue Natalia Ramírez, quien interpretó a “Marcela”, la recordada ejecutiva de Ecomoda que tenía una relación sentimental con “Armando” hasta que llega “Betty” a la empresa.

Natalia Ramírez tuvo uno de los personajes más destacados en ‘Yo soy Betty, la fea’, pero se ha revelado que nunca ha visto la telenovela, aunque su trabajo sigue siendo recordado por millones de fans.

Natalia Ramírez y la razón por la que no ha visto ‘Yo soy Betty, la fea’

Cuando salió ‘Yo soy Betty, la fea’, la novela fue de menos a más debido a que fue atrapando al público colombiano y esto significó que muchos de los integrantes del elenco y de los que trabajaban fuera de cámaras incrementaron el tiempo de labores, así lo dijo Natalia Ramírez en una entrevista con Exa FM en 2022.

En dicha plática, Natalia confesó el por qué nunca vio la telenovela. Y es que, la actriz de 55 años reconoció que no podía debido a la carga de trabajo e incluso declaró que varios de sus compañeros tampoco se sentaban a ver ‘Yo soy Betty, la fea’.

“Pasaron muchas cosas con la novela. Increíble, no la he visto. Ninguno de nosotros la ha visto. He visto escenas, pero nunca he visto la novela completa. Yo sé que es maravillosa y después de 23 años espero que la gente se de cuenta que Marcela no es la mala, sino la buena; y que Betty es la mala y no la buena”, confesó Natalia Ramírez.