La curiosa razón por la que ‘Marcela’ estuvo a punto de no actuar en ‘Yo soy Betty, la fea’

La telenovela “ Yo soy Betty, la fea ” no hubiera sido lo mismo sin el excelente personaje antagónico “Marcela Valencia”, interpretado de una forma tan convincente por la actriz colombiana Natalia Ramírez, que todavía ahora desata el odio en algunos televidentes por su forma de tratar a “ Beatriz Pinzón ”... Sin embargo, la histriona estuvo a punto de negarse a interpretar a “Marce” por una curiosa razón que reveló en una entrevista.

Ahora, “Yo soy Betty, la fea” puede presumir de ostentar varios récords e incluso figurar en el Libro Guinness; sin embargo, no todo fue así. Y es que como con cualquier historia diferente, el libreto de Fernando Gaitán en un inicio no recibió mucho apoyo por parte del canal RCN e incluso había sido rechazado varias veces antes, por lo que Natalia Ramírez también tuvo sus dudas de embarcarse a este proyecto, ahora histórico.

NATALIA RAMÍREZ CUENTA EL DIFÍCIL ARRANQUE DE “YO SOY BETTY, LA FEA”

Fue durante el programa de radio “La caminera”, conducido por Tania Rincón, que Natalia Ramírez abrió el baúl de los recuerdos para compartir algunas curiosas anécdotas del difícil arranque de “Yo soy Betty, la fea”, programa que llegó a México en el 2001, y es que pasaron varios años antes de que el canal RCN se animara a darle luz verde a un proyecto en el que nadie confiaba.

“Fernando Gaitán la había escrito hace cuatro o cinco años y el canal nunca le aceptaba la novela porque era muy riesgoso”

En la entrevista, Natalia Ramírez contó que el libreto de Fernando Gaitán tuvo muchos rechazos debido a que rompió con varios estereotipos en todos los sentidos. “Se rompió el molde. Es bien simpático porque, esa telenovela, Fernando Gaitán la había escrito hace cuatro o cinco años y el canal nunca le aceptaba la novela por eso mismo, porque era muy riesgoso”, aseguró la recordada “Marce”.

“Era el momento perfecto para ser una novela de bajo costo y, si no funcionaba, no pasaba mucho. La verdad es que no iba a importar; si se dan cuenta, ‘Betty, la fea’ es 90% en estudio, o sea no tiene exteriores, no hay superproducción, la escenografía; cada vez que se abre una puerta se mueve”, bromeó Natalia Ramírez.

¿TE IMAGINAS A LA TELENOVELA SIN “MARCE”? NATALIA RAMÍREZ POR POCO NO ACTÚA EN ELLA

Debido a estas dificultades y a lo novedoso del guión, Natalia Ramírez no le tenía demasiada fe al proyecto, e incluso estuvo a punto de negarse a interpretar a “Marcela Valencia” debido a que pensaba que la historia no iba a ser tan cautivadora.

“Yo tuve muchas dudas de aceptar el proyecto, había demasiado riesgo”

“Yo tuve muchas dudas de aceptar el proyecto, había demasiado riesgo, nos iba bien o nos iba mal, pero nunca pensé que nos iría tan bien”, indicó la actriz, quien también aprovechó para agradecer el haber dado el sí al papel.

“Agradezco todos los días a la vida la oportunidad de haber dicho ‘sí', muchas veces las oportunidades le pasan a uno por enfrente y uno no las ve, uno dice: ‘No, ¿eso qué' ", confesó.

Una de las grandes reflexiones de “Yo soy Betty, la fea”, señaló Natalia Ramírez, es que si una historia es buena, no importa si es una súper producción o se hace con lo más elemental, acabará por colocarse en el gusto del público.