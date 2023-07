Michelle Renaud y el día que recordó su mala experiencia en “Rebelde”

Michelle Renaud tuvo un difícil arranque en su carrera actoral, y es que si bien es cierto que su debut fue en la telenovela "Ángeles sin paraíso” cuando todavía era una niña, la histriona nacida en la Ciudad de México no la pasó del todo bien el su segundo proyecto para la pantalla chica.

Estamos hablando de “Rebelde”, una de las telenovelas juveniles más importantes de Televisa que se transmitió del 2004 al 2006. Al parecer, Michelle Renaud no tuvo la mejor de las experiencias en ese importante proyecto ya que sintió que el equipo de producción no le estaba dando un buen trato.

¿Alguna vez tuvo problemas con Anahí o con Poncho? Michelle Renaud aprovechó una entrevista para rememorar su accidentado comienzo en “Rebelde”... ¡Hasta pensó en renunciar! Entérate.

LA DIFÍCIL EXPERIENCIA DE MICHELLE RENAUD CON “REBELDE”

Fue durante una charla para el canal de YouTube “ Pinky Promise ”, conducido por Karla Díaz, que Michelle Renaud reveló lo difícil que fue para ella trabajar en “Rebelde”, proyecto en el que se integró como extra cuando tenía apenas 15 años, y es que según sus palabras, la experiencia inicial para ella fue “una cosa horrible”.

“Siempre lo he dicho, no era muy bonito que digamos, nos trataban muy mal”

“Siempre lo he dicho, no era muy bonito que digamos, nos trataban muy mal. O sea, no es que nos trataran mal, es que estás todas las horas y si de pronto Anahí y Poncho están platicando mucho, les da miedo decir: ‘Anahí y Poncho, cállense’, entonces era ‘pinches extras, cállense’ ”, contó Renaud en la entrevista.

Debido a estos detalles incómodos, Michelle Renaud incluso se planteó la posibilidad de renunciar a “Rebelde”, pero hubo algo que la hizo cambiar de opinión en el último minuto.

¿POR QUÉ MICHELLE RENAUD NO RENUNCIÓ A “REBELDE”?

Michelle continuó con su narración en “Pinky Promise”, y detalló que cuando la llamaron para grabar otro capítulo, ella se negó a ir, por lo que la producción pidió hablar con su padre. Luego de la plática, le propusieron grabar sólo un capítulo más y la convencieron de regresar al estudio.

Sin embargo, lo que Michelle Renaud no esperó fue la nueva propuesta que le tenía el productor: “Pedro Damián me dijo: ‘Oye, ¿cómo vas en la escuela?’. Y yo: ‘Pues ahí voy’. Y él: ‘A partir de mañana entras al Elite Way School, vas a ir en el salón con todos’ ”.