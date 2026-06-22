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Telenovelas

Marisol del Olmo protagoniza “El renacer de Luna” y, al igual que su personaje, ha vuelto a enamorarse

La protagonista de “El renacer de Luna habla de las segundas oportunidades. La telenovela inicia este 22 de junio a las 18:30 horas por las estrellas.

Junio 22, 2026 • 
Grisel Vaca
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Marisol del Olmo y Polo Monarrez

José Luis Ramos

Marisol del Olmo y Matías Novoa protagonizan la nueva telenovela del productor Roy Rojas, una historia que gira en torno a reinventarse, sanar el pasado y creer en las segundas oportunidades. Cobijados por un gran elenco, inicia este 22 de junio, por las estrellas, El renacer de Luna, un melodrama que te mantendrá al filo de tu asiento.

En la vida real, ambos actores se han dado esa oportunidad, convencidos de que la felicidad se busca a toda costa. En exclusiva, Marisol Del Olmo confiesa que, entre aciertos y errores, ha vuelto a enamorarse y se siente plena con el estreno de este melodrama, que llega a las 18:30 horas por las estrellas.

¿Qué significa para ti esta gran oportunidad?
“Son muchísimas emociones. Estoy contenta y agradecida. La historia me gusta mucho, mi personaje, y tener la oportunidad de contar esta historia es increíble”.

Platícanos de Maya, tu personaje...
“Es una mujer, como muchas, que ha tomado muy malas decisiones en su vida, pero encontró una oportunidad que, según ella creyó, podría arreglar su historia: se casó y formó una familia. Pero aquí la historia comienza cuando Maya, después de 25 años de matrimonio, no puede más. Está metida en una relación muy desgastada, tóxica, problemática, en la que no solo no es feliz, sino que sus hijos empiezan a peligrar. Entonces, se trata de la lucha de una mujer para que sus hijos estén a salvo, para recuperarse a sí misma, renacer, volver a darse la oportunidad de estar bien consigo misma, sentirse libre y plena, y finalmente, si se puede, encontrar un compañero con quien compartir la vida.

¿Te identificas con ella?
“Yo creo que sí, que los personajes nos escogen a los actores y siempre llegan en el momento en el que uno está listo para contar su historia. A mí me encanta poder dar voz a esta búsqueda de las mujeres, más allá de banderas y del deber ser, y no solo de las mujeres, sino de los seres humanos en general, porque todos merecemos vivir en paz, plenos y felices.

¿Qué piensas de las segundas oportunidades?

“Yo creo que es padrísimo que haya segundas oportunidades, y no solo en el amor. Cuando crees que estás listo, a lo mejor no lo estás, y la vida te enseña que debes crecer y enriquecerte de otras maneras para que, cuando llegue otra oportunidad, entonces sí tomarla y hacerla grande. Hay que tomarla y no tener miedo”.

¿En qué momento de tu vida llega este proyecto?
“En un momento de mucha paz, tranquilidad y estabilidad. El año pasado me tomé un tiempo para poner en orden muchas cosas que tenía pendientes para que este año pudiera interpretar a Maya. Me tomé un tiempo para mi, para mis hijos, para mi casa, y después de ese respiro llegó este proyecto.

En el plano personal, ¿cómo estás?

“Contenta, tranquila, enamorada, ilusionada... pero más allá del enamoramiento y de echar la casa por la ventana, estoy en paz. Encontré una persona que me da tranquilidad, y eso lo valoras más que cualquier otra cosa.

Hablando de las segundas oportunidades...
Pues yo ya voy como en la 16 (risas). Creo que debes darte las que sean necesarias. Yo me casé con el papá de Isabella, luego con el papá de Patricio, así que he tenido muchos aciertos y errores, pero bueno, creo que esta podría ser la vencida.

Por ahora Marisol se encuentra tranquila y en paz, disfrutando los logros de sus hijos y gozando de su relación con el actor Polo Monarrez.

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