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Sabor a ti
Telenovela de Lucero Suárez
Telenovelas
¿De qué trata “Sabor a ti”, la nueva telenovela de Lucero Suárez con Eva Cedeño y Mario Morán?
Eva Cedeño y Mario Morán protagonizan la historia en la que una fórmula secreta, viejas rencillas y una pasión inesperada desatarán celos, intrigas y una lucha por descubrir la verdad.
Septiembre 21, 2026
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Nayib Canaán