“Con esa misma mirada” abre debate por aspecto de la protagonista: ¿Cómo debería lucir una mujer de 50 años?

La protagonista de la historia tiene 50 años. Su esposo le fue infiel, y ella encuentra el amor en un hombre más joven.

La original colombiana “Señora Isabel” tuvo una versión mexicana que rompió esquemas bajo el título de “Mirada de mujer” en 1997 con Angélica Aragón. Ahora llega “Con esa misma mirada”, con Angélica Rivera como protagonista.

Ya se estrenó la primera temporada de 8 episodios en ViX, y en redes sociales ya comenzó el tema de conversación, no solo por las comparaciones respecto a las actuaciones del elenco actual vs. el de la versión de 1997, sino por el aspecto de la protaognista.

Cuando Angélica Aragón interpretó a “María Inés”, no pasaba de los 44 años. Este 2025, cuando Angélica Rivera interpreta a “Eloísa”, tiene 55 años. El cambio al presentar a la protagonista se nota incluso con la ropa que utiliza: en “Mirada de mujer”, la actriz utilizaba ropa recatada, trajes sastres y batas; en “Con esa misma mirada”, la actriz utiliza bikini, vestidos con amplio escote y hasta colores más llamativos.

Es un hecho que, en los años 90, una señora de 50 años lucía muy diferente a una de la misma edad en la actualidad. Pero es esta imagen la que ha provocado opiniones polarizadas sobre cómo debería lucir una mujer madura.

En la red social X, alguien escribió: “Se supone que la protagonista tiene que ser una mujer mayor y descuidada para que la quieran cambiar por una joven . Pero cada versión ponen a una más bonita. Angélica Rivera tiene tremenda presencia y el galàn luce guapo pero no tan mas joven que el marido”.

Hubo quien defendió: “Ahora una mujer de 50 años no es igual a hace 20 años, ahora se ven muy bien y la realidad no solamente el hombre te deja por una más bonita, hay mujeres hermosas y las dejas por otras más jóvenes y que francamente no le llegan a los talones por ejemplo paloma cuevas”

“Se supone que es una mujer actual, o sea estamos de acuerdo que las mujeres de 50 muchas ya son arregladas, se ven más jóvenes”.

“A mí honestamente no me importa que se vean bellas y arregladas porque en la vida real los hombres son infieles de todas maneras. Ellos odian a las mujeres, solo nos quieren bellas para mostrarnos como un trofeo y nada más. para ellos no somos seres humanos, somos objetos”, anotó alguien más.

El video viral de los jóvenes de los años 80

La apariencia que se “debe” cumplir a cierta edad también abarca otras décadas. Basta mencionar el video viral donde los jóvenes que vivían en la década de los años 80 lucían mucho mayores a como lucen las personas de esa misma edad en la actualidad.

La pregunta de por qué las personas lucen más jóvenes a la misma edad que personas en el pasado, ha provocado la creación de contenidos intentando responder las dudas.

“Con el tiempo, los seres humanos han mejorado su estilo de vida”, explican algunos en internet, recordando que la expectativa de vida ha aumentado.