Jorge Enrique Abello y su mayor miedo detrás del personaje de ‘Armando Mendoza’

“Yo soy Betty, la fea” cautivó a millones de televidentes, quienes más de 20 años después de la primera emisión de la telenovela colombiana la siguen recordando con cariño e incluso coleccionan con gusto curiosidades y nuevos detalles que arroja la novela.

En efecto, ahora que Amazon Prime Video anunció una nueva secuela de “Yo soy Betty, la fea” , poco a poco han salido a la luz detalles de la producción original que hasta entonces habían quedado ocultos. El actor Jorge Enrique Abello, quien se dio a conocer internacionalmente como “Armando Mendoza”, contó hace poco un desconocido aspecto de su personaje.

JORGE ENRIQUE ABELLO REVELA CUÁL FUE SU MAYOR MIEDO AL INTERPRETAR A “ARMANDO MENDOZA”

En la actualidad, Jorge Enrique Abello protagoniza la exitosa producción “Ana de nadie”, estrenada el pasado 1 de marzo por RCN. Con motivo de este nuevo trabajo, el actor fue entrevistado por la televisora y rememoró parte de su carrera, incluyendo su trabajo más conocido: “Yo soy Betty, la fea”.

Al momento de ser cuestionado sobre su papel de “ Armando Mendoza ”, Abello soltó una verdadera bomba para los fans de “Betty” al sincerarse y revelar que, en ese momento, sintió que no estaba preparado para ese importante papel... ¿Por qué?

DIÁLOGOS LARGOS Y PROBLEMAS DE RITMO

Los largos diálogos que tenía que memorizar fueron la razón de su temor. Las declaraciones de Jorge Enrique Abello se pueden consultar en un video que RCN subió a su Instagram el 13 de marzo.

“Yo tenía mucho miedo a equivocarme, de no entrar en el ritmo, y ¿sabes qué además?, tenía muy pocas herramientas como actor para hacerlo”

“El primer día de grabación de ‘Betty’, yo estaba ‘cagad...’ del susto porque (el guionista) Fernando (Gaitán) escribía parlamentos de ocho páginas, de 12, de 10, eran muchas páginas. Y resulta que no había presupuesto en esa época en el canal, el canal estaba despegando, y era una obra que había sido escogida porque su diseño era interior, todo pasaba en un estudio”, señaló el actor.

Pero los diálogos no fueron el único problema: Jorge Enrique Abello declaró también que su otro temor fue el no adaptarse al ritmo de grabación que se necesitaba, ya que la mayor cantidad de acción debía venir de los propios actores; debido a esto, el colombiano sentía que no contaba con las herramientas para “dar el ancho” con su personaje.

“Yo tenía mucho miedo a equivocarme, de no entrar en el ritmo, y ¿sabes qué además?, tenía muy pocas herramientas como actor para hacerlo. Entonces, es como decir que te van a dar un F18 (avión de combate) para que pilotees y te vayas a la guerra de Iraq, pero tú dices: ‘miércoles, tengo licencia para avionetica, ¿cómo voy a hacer?’, pero me tocó”, explicó.

“Yo estaba ‘cagad...’ del susto porque Fernando Gaitán escribía parlamentos de ocho páginas, de 12, de 10, eran muchas páginas”

No obstante, la telenovela se convirtió en todo un éxito, y Jorge Enrique Abello aprovechó la oportunidad para reconocer al director de “Betty”, Mario Ribero, quien les dio la motivación necesaria para el desarrollo de sus personajes.

“Teníamos la exigencia de un gran director como Mario Ribero, que para encarrilarnos en los personajes, pues le tocó sacar un látigo y esto era a látigo limpio”, concluyó Abello.