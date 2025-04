Allisson Lozz ha estado en contacto con Eugenio Siller... ¿Volverá a las telenovelas en 2025?

Una de las protagonistas de telenovela en la primera década de los años 2000 más inolvidables es Allisson Lozz, cuyo regreso sigue como un anhelo de sus fans.

Sin embargo, pese a que atravesó una etapa de éxitos en la televisión, desde 2009 pausó indefinidamente su trayectoria artística, desapareciendo casi por completo del ojo público.

Sus redes sociales han sido el único medio de contacto con el público que la espera de vuelta en las telenovelas, pero parece lejana esa posibilidad.

Actualmente, Allisson Lozz vive alejada de los reflectores Instagram

En transmisiones en vivo, ha dicho que poco antes de que se retirara, fue diagnosticada con depresión generalizada y ansiedad, padecimientos que resultaron cruciales para que eligiera seguir otro camino de vida.

“Las enfermedades mentales la gente no siempre las entiende porque no las han vivido. Dicen que está en ti y que con el pensamiento cambias todo, pero yo no sé si alguien con solo el pensamiento se pudo quitar la diabetes, la ciática, el cáncer”, dijo en su momento.

Sigue en contacto con su coprotagonista de “Al diablo con los guapos”

Entre 2007 y 2008 vimos “Al diablo con los guapos”, que mostraba a una chica huérfana que nació y creció en un convento hasta los 18 años. Al comenzar a trabajar en la mansión Belmonte, se enamora de Alejandro.

En su cuenta de TikTok, donde Allisson reapareció recientemente con un nuevo negocio de ventas por red de contactos, contó que sigue en contacto con sus excompañeros de la telenovela.

“Con el que más es con Eugenio. Últimamente hemos estado hablando de negocios. Siempre fue muy lindo, muy respetuoso”.

Sin embargo, Allisson Lozz fue clara respecto a sus telenovelas, al menos por este 2025: “No, no voy a volver a la tele”.