Adriana Nieto admite error y revela la verdad: “Yo no dejé ‘Locura de amor’, ¡a mí me sacaron!”

En el año 2000, la telenovela juvenil del momento era “Locura de amor”, donde Adriana Nieto protagonizaba como “Natalia Sandoval”, personaje que durante las últimas dos semanas, interpretó Irán Castillo.

Fue todo un escándalo que la protagonista dejara la telenovela en la recta final, y que la historia continuara como si nada, con otra actriz. Hubo rumores de desplantes, pleitos y acusaciones entre los protagonistas...

Así que finalmente Adriana Nieto decidió exponer su verdad y romper el silencio. En entrevista con el canal de YouTube Sin Vergüenza, la actriz a quien vimos como ‘Sylvia Pasquel’ en la bioserie de Silvia Pinal, negó que llegara tarde a sus llamados.

Se rumoraba que se negaba a besar a su compañero Juan Soler, y también se decía que lo había tachado de borracho. Sin embargo, ella asegura que solo declaró a una revista que Juan se iba a comer con los compañeros técnicos y bebía alguna copa.

“El último mes de grabación fue muy difícil para mí, yo llegaba a la mesa a comer y se levantaban todos. Los únicos que siguieron conmigo fueron Laisha Wilkins y Raúl Araiza”, recordó a la par de reiterar que ella no podía renunciar porque sabía que eso le traería una penalización millonaria a favor de Televisa.

Así que soltó: “Yo no dejé la novela, a mí me sacaron”.

Recordó que en una locación nocturna, donde ella moría de frío, se negó a quitarse unas botas para hacer la escena, por lo que grabaron bajo su exigencia.

“Al día siguiente me mandaron llamar de la empresa y me dijeron que un alto ejecutivo quería hablar conmigo. Ese fue mi gran error, que creo que por eso me corrieron... Yo no tenía llamado al siguiente día y les dije ‘mañana no voy a Televisa, con mucho gusto, voy pasado mañana’.

“Hoy entiendo que si tu jefe te habla, tienes que ir, ¡aunque no tengas llamado!”.

Adriana admite: “Yo estaba tan harta, tan cansada, tan molesta, que yo dije que no. Yo creo que eso fue lo que pasó y creo que ese fue el motivo por el que me pidieron que me fuera”.

“Al siguiente día, yo estaba dormida en mi casa y llega mi novio, a despertarme, y me dijo ‘venía en el coche y acabo de escuchar en un programa de radio que te sacaron de la novela’. Así me enteré, nadie me llamó.

“A partir de ahí, me llamaron del programa ‘Trapitos al Sol’ y me acuerdo que Horacio Villalobos se portó tipazo y me dijo ‘di todo lo que tengas que decir’. Me quitaron el gafete, fue muy desagradable”, contó sobre sus últimos días en Televisa.

Pese al drama involucrado, agradece lo ocurrido: “Para mí sí fue un respiro, yo necesitaba un descanso. A la distancia lo veo y digo ‘Qué tontería más grande’ porque era un exitazo la telenovela y faltaban dos semanas, o sea, el cambio de la protagonista fue dos semanas antes de que acabara la novela. Hubiera más sencillo decir ‘se aguantan y terminan de grabar’”.