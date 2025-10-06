Suscríbete
5 telenovelas que convirtieron a Alexis Ayala en el villano consentido

Hace justamente 10 años, el sexto lugar de La Casa de los Famosos obtuvo el nivel de Primer actor

October 06, 2025 
Alejandro Flores
villanos de alexis ayala (1).jpg

Las diferentes etapas de Alexis Ayala

Televisa

En 2015 Alexis Ayala se convirtió en Primer actor.

El tan anhelado título que le da a los histriones una deferencia en cuanto a prestigio por su trabajo, lo obtuvo Alexis luego de 25 años de carrera y se lo otorgó la productora Mapat para la telenovela “La sombra del pasado”.
Ya para entonces Alexis Ayala era reconocido por su capacidad para interpretar villanos, que no fueron siempre su tipo de personajes pero que se convirtieron en su especialidad.
Durante su participación en La Casa de los Famosos México, sobre Alexis pesó la personalidad del villano, algo que él siempre rechazó.
Pero a propósito de ello, te presentamos cinco personajes en los que Alexis sí fue el villano de la historia.

El personaje que lo convirtió en primer actor

Su personaje se llamaba Severiano Mendoza, y era el hombre más poderoso del pueblo donde se desarrolla la historia.
Su ambición por unas tierras ajenas lo lleva a cometer barbaridades que terminan por perjudicar a su esposa Candela Rivero (Alejandra Barros) y su recién nacido hijo Cristóbal

Por supuesto, como todo villano machista, Severiano tiene una amante, Roberta Lozada (Susana González), quien tiene sus propias ambiciones.

El personaje que le cambió la vida

Ahí le cambió la vida a Alexis Ayala. La productora Carla Estrada tuvo en tino de ver en Alexis el talante para convertirse en el villano que todos odian pero al mismo tiempo le tienen miedo.
El personaje se llamó Bernardo Ávila y Alexis no tiene duda:

“Esa fue la novela que definió mi carrera como antagonista”.

El personaje que le enseñó a dirigir

Daniel Subiri no tiene escrúpulos, No lo mueve, sin embargo, la ambición sino el placer. Este es el personaje de Alexis en Tres Mujeres, la telenovela que fue también un punto de quiebre en la manera de contar los melodramas en Televisa.
Daniel se aprovecha de la protagonista, Bárbara para engañarla, tener relaciones y dejarla embarazada.
Bárbara, hay que recordarlo, está casada.

alexis ayala tres mujeres.png

Alexis Ayala es daniel Subiri

Televisa

Alexis recuerda ese tramo de su carrera con aprecio por un elemento en particular

“La recuerdo con cariño porque trabajé con Raúl Araiza y me enseñó a dirigir; llevo más de 25 telenovelas y esas han sido importantes, no porque las otras no lo hayan sido, pero estas las recuerdo porque los personajes y la producción me llenaron mucho”, le djo a La Nación.

El personaje que lo fue todo

Artemio Cabrera lo fue todo para Alexis Ayala. No en el sentido profesional sino personal. La producción de 2021 significó el regreso de Alexis a las telenovelas luego de la dura etapa en la que se enfrentó a un infarto a una quiebra económica que lo puso a tocar puertas en las oficinas de los productores de Televisa.

Y fue Nacho Sada el que le dio la oportunidad con este personaje Artemio Cabrera que tiene un final digno de un villano: tras ser detenido por la policía, Artemio recibe una inesperada sorpresa en prisión.

Su último gran éxito de rating

Alexis contó la historia detrás de esta telenovela en La Casa de los Famosos.

“La última novela en la que participé y que fue un trancazo fue Lo que la vida me robó, con Angelique Boyer y Sebastián Rulli. Tuvimos unos números impresionantes y aún hoy, cuando la transmiten, la ve mucha gente”.

alexis ayala ezequiel.jpg

Un policía corrupto

Televisa

Alexis interpreta a Ezequiel Basurto, un personaje secundaria pero fundamental para que la trama avance: un policía corrupto, interesado, falso, egoísta, cobarde y que es manipulado con facilidad debido a su ambición.








Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
