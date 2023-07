Yuri explota contra sus críticos de redes sociales: “Yo sé mi identidad ante Dios”

Yuri, quien participará en el nuevo reality show llamado “Secretos de las indomables”, confesó cómo se siente respecto a las críticas y comentarios negativos que se escriben de ella a través de las redes sociales.

En varias ocasiones, Yuri se ha convertido en tema de polémica o incluso han intentado “cancelarla” por algunos comentarios sobre la comunidad LGBT.

La cantante participa en “Secretos de las indomables” junto a Ninel Conde, Alicia Machado, Patricia Manterola, Amara “La Negra” y Zuleyka Rivera. Se trata de un programa en el que estas seis estrellas icónicas del mundo del entretenimiento se irán de vacaciones a Tulum, y compartirán experiencias y momentos inesperados en una impresionante casa en este paraíso tropical.

“Durante la serie se revelarán muchos de los secretos que las han convertido en las reconocidas indomables que son hoy en día”, anunció Canela.TV a través de un comunicado.

En un video promocional, Yuri habla sobre las razones que la llevaron a aceptar el proyecto y por qué se considera una indomable.

“Cuando yo era una persona indomable, indomable, extrema... me la pasaba sola, me valía gorro todo mundo, pasaba por encima de todos... y yo creo que puedes ser indomable pero con respeto; y esa soy yo ahora”.



En su definición de indomable, Yuri agrega:

“Soy mujer guerrera, no me gusta estar enmedio, ni atrás, soy colérica, soy líder y eso me hace una mujer indomable”.

Al hablar sobre cómo enfrenta las críticas, fue muy clara:

“Me vale lo que digan las redes sociales yo no vivo de lo que digan las redes sociales, yo sé lo que es mi identidad ante Dios y eso es suficiente”.

“Si las mujeres quieren ser indomables tienen que estar seguras de lo que son porque la gente siempre te va a querer aplastar, siempre habrá más gente que te critique que gente que te alabe”.

