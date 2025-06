“Se les pagaron los mejores colegios”: el contundente reclamo de Florinda Meza por la herencia de Chespirito

Florinda Meza habló sin filtros sobre la herencia y el dinero que dejó Roberto Gómez Bolaños. “Se les pagaron escuelas muy caras”, aseguró en una entrevista. Además, reveló los problemas económicos que enfrenta actualmente.

Florinda Meza recordó cómo se repartió el dinero de Chespirito

Durante una extensa charla en el programa Solo con Adela, Florinda Meza detalló cómo se manejaron los recursos familiares tras la muerte de Chespirito.

“A todos los hijos se les pagaron escuelas muy caras, se les pagaron vacaciones como quisieron, se les compró casa cuando se iban casando”, expresó la viuda de Gómez Bolaños, al referirse a los hijos que el actor tuvo con Graciela Fernández.

La actriz explicó que, aunque muchos suponen que quedó con una fortuna, ella siempre fue proveedora y emprendedora. “Siempre he sido cabeza de familia. Invertí en obras de teatro y me fue muy bien tanto con Títere como con Once y Doce”, contó.

Los bienes de Florinda Meza tras la partida de Chespirito

En la misma conversación, Florinda confesó que posee propiedades de las que depende para vivir. “Vivo de mis rentas, pero la situación en el país está muy mal y tengo dos propiedades vacías”, lamentó.

La actriz reveló que vive de sus rentas, pero enfrenta problemas económicos: “Tengo dos propiedades vacías”. Archivo

Entre sus bienes, mencionó un departamento en Nueva York, una casa en Cancún y otra en la Ciudad de México, a la que describió como “la casa de los sueños de Roberto”. También detalló que una de sus propiedades lleva 22 años rentada a una empresa japonesa.

Florinda Meza, la heredera curadora de la obra de Chespirito

La actriz confirmó que, según el testamento de Chespirito, ella quedó como figura curadora de sus personajes y literatura. “Él sabía que nadie los conocía como yo. Por eso me lo dejó”, aseguró.

“Él sabía que nadie conocía sus personajes como yo”, aseguró Florinda Meza sobre su rol como curadora de la obra de Chespirito. Archivo

Sin embargo, admitió que los derechos audiovisuales pertenecen a Televisa y que cualquier retransmisión o proyecto nuevo tendría que negociarse entre las partes involucradas.

Las ofertas millonarias que Chespirito rechazó en vida

Florinda Meza recordó que, en 1996, TV Globo ofreció 10 millones de dólares por los derechos literarios para producir nuevos programas, pero Roberto Gómez Bolaños rechazó la oferta. “Era sumamente fiel a Televisa”, explicó.

Florinda recordó que Chespirito rechazó una oferta de 10 millones de dólares de TV Globo por fidelidad a Televisa. Archivo

Añadió que, para extender los derechos de transmisión por 20 años, ella misma tuvo que negociar con firmeza. “Por eso dicen que soy la mala del cuento”, ironizó.

El amor incondicional entre Florinda y Roberto y el legado

A lo largo de la entrevista, Florinda relató momentos personales con Chespirito, como su pasión por el teatro musical y las canciones que él escribió para ella. “Cada cosa grande que hacíamos era como una carta de amor”, expresó conmovida.

También habló del dolor que le provocó la muerte de su esposo y cómo ha sido enfrentar la vida sin él. “Volver a empezar es más difícil que empezar”, confesó.