Hotel VIP: Gomita abre su corazón y revela los duros momentos de su infancia

Gomita recuerda los momentos más duros que vivió durante su infancia, una etapa de la que aún le duele hablar

En el Hotel VIP siguen saliendo historias de vida que impactan al público y ahora tocó el turno de Aracely Ordaz, mejor conocida como Gomita, quien reveló los duros momentos de su infancia, etapa en la que empezó a trabajar como payasita.

Gomita se sinceró con sus compañeros y recordó sus inicios como payasita cuando tenía tan solo ocho años, edad en la que solo disfrutaba comer pasteles, dulces y jugar mucho.

“Me recuerda a ciertos temas de mi carrera que no me gustaron, pues básicamente me hacían ensayar y hacer ciertas cosas que yo no quería hacer, pues me golpeaban para que yo las hiciera. Entonces, no lo quiero externar, pero está siendo un poco incómodo para mí”, contó Gomita en el reality show de Canal 5.

Gomita recuerda los duros momentos de su infancia

Más tarde, Gomita fue cuestionada por Silvio Rocchi sobre si había seguido los pasos de su papá dentro del mundo de los payasos, a lo que la creadora de contenido respondió que su papá no era payaso, pero vio en ella la oportunidad de ganar dinero.

“Mi papá me metió a trabajar de payasa porque vio que iba a ganar muy bien conmigo. Me pagó dos escuelas de payasos, pero fueron particulares porque los payasos no aceptaban tener a una niña dentro de la escuela… Fue de los ocho a los 14 años que lo hice y luego me lo quitaron para que fuera la serie y mi hermano triunfara”, comentó.

“Lo que me dolió fue que me escogieran una carrera que yo no la quería. Cuando les ofrezcan un espectáculo en sus casas o vayan a algún evento en la calle, valoren porque tal vez no solamente lo hacen por llevar comida a su casa. Muchas veces lo hacemos para olvidar los problemas que tenemos en casa”, finalizó la también presentadora, quien ahora es uno de los rostros más reconocidos en la televisión.