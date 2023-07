Diego de Erice habla de la ola de rumores de presunto fraude en LCDLFM

Es el tema de conversación de cada día. La casa de los famosos México está en boca de todos y, desde luego, es lo más viral de las redes sociales. Se ha dicho de todo, bueno y malo, ha surgido mucha polémica y se han entretejido escándalos.

Diego de Erice se sometió a su prueba de fuego, tal vez la más importante de su carrera, al ser el único conductor que está seis días a la semana al frente del programa, si alguien puede hablar con propiedad de lo que sucede delante y detrás de las cámaras es él, por eso conversamos en exclusiva sobre todos los detalles de este desafío.

“Hay muchas teorías de conspiración a lo largo de este proyecto, se ha dicho muchísimo cada vez que sucede algo que no empata con lo que las personas quieren o esperan, en esos casos, enseguida salen comentarios de que hay trampa, de que todo está arreglado y que es irreal, se ha hablado de la lista, de que todo está grabado, pero, claramente, todo lo que se dice es falso. Lo que puedo asegurar es que, en un formato en el que los participantes eligen a sus compañeros que quieren que sean eliminados y luego el público decide, es difícil que se pueda manipular”.

Diego aseguró a TVyNovelas que es imposible que se cometa un fraude en el programa más visto de la televisión mexicana. “La supuesta lista salió en la segunda o tercera semana del show, entonces los primeros nombres ya estaban confirmados, no había que adivinar ni hacer un análisis, luego de allí es muy fácil hacer deducciones de quién se cree que pueda salir o llegar a la final; yo ya tengo mi quiniela con mis amigos y familia, muchos de ellos han atinado, y no por eso tienen una lista”.

Y es que hasta el propio Diego ha sido blanco de señalamientos. “Es normal ser blanco de críticas porque todos los habitantes de la casa tienen un fandom y porras, en el caso particular de Emilio tiene una gran y presente mamá que es Niurka, alguien que conoce el juego y sabe cómo jalar, no perder el foco y generar ruido. Me parece muy bien poder tener esta réplica de una gran persona como ella porque eso es un poco de lo que estamos provocando, que es generar ruido. Lejos de generar un conflicto o que se vuelva una guerra interna; creo que Niurka, desde su posición, está apoyando a su crío, me gusta que hayan saltado, pero viendo toda esa maquinaria de fans que tiene el team infierno, yo no estaría tan preocupado si fuera Niurka”.

El conductor se siente tranquilo y dijo que está blindado ante los comentarios negativos que surgen en las redes sociales. “Los comentarios de Niurka no vienen con hate (odio), sí hay muchos otros que cuando opinan vienen con hate y confunden opinar con ofender, pero no me afectan porque, imagínate, yo estaría deprimido o lleno de Rivotril, pero entiendo que este programa genera una polarización inmediata de los seguidores, como un equipo de futbol, es parte de este fanatismo que se torna violento y que no apoyo, pero sí entiendo. Lo que me toca a mí es ser más inteligente y tratar de mejorar en áreas de oportunidad”.

Aunque no se siente aludido, el conductor aprovechó este medio para enviar un mensaje al público seguidor del reality.

“El odio en redes sociales se está marcando mucho, tristemente, pero no es resultado del juego o del proyecto, sino de la mala educación que hay desde casa. Uno puede debatir cuando no está de acuerdo, pero no se puede sobrepasar la línea del respeto y caer en hate y amenazas; hay que canalizar siempre las emociones. No justifico estas acciones, son reflejo de una falta de educación latente y se demuestra a través de estos seguidores de los participantes”.

Diego se siente satisfecho, contento y, sobre todo, agradecido por haber sido elegido para llevar las riendas del programa transmitido de lunes a viernes por Canal 5, los domingos por las estrellas y el 24/7 a través de VIX Premium, además nos compartió la buena sinergia que tiene con sus compañeras Galilea Montijo y Odalys Ramírez. “Tengo la gran fortuna de tener un trabajo que me apasiona y disfruto; sé que es una carga de dos meses y medio en el que me debo física y mentalmente al proyecto, soy el hilo conductor porque estoy toda la semana alternando con Galilea y Odalys; esto me encanta porque estoy más empapado del proyecto y eso me da mucha seguridad”, mencionó.

Además, el galán de televisión aseguró que entre él y sus compañeras no existe rivalidad alguna.

“Aparte de este trabajo hay una amistad entre Galilea, Odalys y yo, sabemos que podemos apoyarnos el uno del otro, me parece que estas duplas son un gran acierto porque, por lo general, el ego dentro del espectáculo pocas veces te permite no perder la visión y estar para el otro, normalmente quieres figurar más, pero en este proyecto nosotros entendemos que el protagonista real es LCDLF y nosotros estamos allí para servir, somos un elemento más”.

¿Qué rumores, mitos y escándalos han existido?

La casa más famosa de México ha estado llena de mucho contenido entretenido para el público, pero también han salido rumores, mitos y escándalos; lo cierto es que a diario, por lo que sea, este reality hace estallar las redes.

La famosa lista.

En redes sociales surgió una famosa lista en la que se exponía el supuesto orden de las eliminaciones, la veracidad de ésta se vino abajo con la expulsión de Paul Stanley.

Las porras.

A las afueras de la casa se han congregado seguidores de cada uno de los participantes. Varios familiares de los inquilinos se han quejado de que la producción favorece a unos famosos para que sus porras se escuchen más que otras.

El team del pacto. Trascendió que antes de entrar al programa, varios participantes, como Poncho de Nigris y Sergio Mayer hicieron acuerdos para protegerse entre ellos.

Los robots del infierno. Sofía Rivera Torres ocasionó un revuelo al exponer un supuesto fraude en las votaciones, alegando que el team infierno tiene granja de bots para votar masivamente en redes.