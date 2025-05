⁠¡Otra vez! El servicio de streaming que cambia de nombre nuevamente

Pasan los años y cada vez más servicios de streaming salen a la luz. Esto sucede por la gran cantidad de contenido que se produce y cada compañía sale a competir con su plataforma. Pero recientemente, una de las más conocidas anunció que retoma un nombre viejo tan solo dos años después de un ‘rebranding’. ¿Cuál es y por qué se tomó esta decisión?

Precisamente, la compañía Warner Bros Discovery confirmó durante una presentación de su nueva programación en Nueva York, que su principal plataforma de streaming Max volverá a llamarse HBO Max a partir de mitad de año.

Pero ¿cómo comenzó esta historia de cambios de nombres? Hace dos años la plataforma pasó de llamarse HBO Max a Max, luego de la unión de Warner Bros y Discovery. Esta fuela cuarta ocasión en una década que la plataforma cambia de nombre: HBO Go (2008), HBO Now (2015), HBO Max (2020), Max (2023), nombre que al parecer no logró calar entre el público, y este año regresa a llamarse HBO Max.

Max vuelve a llamarse HBO Max X/@StreamOnMax

De acuerdo con la empresa, el regreso de la marca HBO a HBO Max impulsará aún más el servicio y amplificará lo que los suscriptores pueden esperar de la oferta.

David Zaslav, presidente y director ejecutivo de Warner Bros Discovery, destacó que el crecimiento que esta empresa ha tenido en su servicio de transmisión global “se basa en la calidad de nuestra programación. Hoy traemos de vuelta HBO, la marca que representa la más alta calidad en medios, para acelerar aún más ese crecimiento en los próximos años”.

Vuelve HBO Max: así se comunicó la noticia en redes sociales

E l ‘rebranding’ de HBO Max llamó la atención de varios usuarios que siempre prefirieron el nombre original del servicio. Y sabido de este nuevo cambio, la empresa decidió comunicar en redes sociales de la manera más divertida posible, a través de memes.

La revelación de este hecho comenzó con la imagen clásica de los tres Spider-Man pero con Superman, ya que Warner Bros es dueña de la marca DC Comics:

Este fue el meme que nos aprobó legal. pic.twitter.com/EvVP6R6toq — Max Latinoamérica (@StreamMaxLA) May 14, 2025

“Lo que está muerto no puede morir. HBO Max regresa pronto. Misma app, nombre casi nuevo”, compartieron en otra publicación haciendo referencia a la exitosa Game of Thrones.

Lo que está muerto no puede morir. HBO Max regresa pronto. Misma app, nombre casi nuevo. pic.twitter.com/6138pBr6IY — Max Latinoamérica (@StreamMaxLA) May 14, 2025

Y obviamente, con esta clásica frase de la serie Euphoria:

Es broma, pero si quieres no es broma. En serio, no es broma. pic.twitter.com/gXpZDheO6G — Max Latinoamérica (@StreamMaxLA) May 14, 2025

HBO Max confirmó cuando se estrena la serie de ‘Chespirito’

Bioserie de Chespirito Max

La serie “Chespirito: Sin querer queriendo” confirmó su fecha de estreno en la plataforma de streaming HBO Max y reveló cómo se lanzarán los episodios .A través de un comunicado, el servicio informó que el estreno global será el próximo jueves 5 de junio. Pero, ¿cómo será el formato de lanzamiento?

Todo indica que la plataforma apostará por un formato semanal: se estrenará un capítulo cada jueves, hasta completar los 8 episodios que conforman la temporada.

Según la sinopsis oficial, se trata de una serie biográfica sobre la vida de Roberto Gómez Bolaños, centrada en su trayectoria y en los entrañables personajes que hicieron reír al público a través de la televisión.

‘Chespirito’ será encarnado por Pablo Cruz, mientras que Paulina Dávila interpretará a Graciela Fernández, primera esposa de Gómez Fernández, además de Bárbara López, como Margarita Ruiz (doña Florinda); Arturo Barba, como Rubén Aguirre (profesor Jirafales); Andrea Noli, como Angelines Fernández (la Bruja del 71) y Miguel Islas como Ramón Valdés (don Ramón).