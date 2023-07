Bárbara Torres miente en LCDLFM tras nominación aunque acusaba a Raquel de no ser sincera

Cuando Bárbara Torres se peleó con Raquel Bigorra no la bajaba de ser una hipócrita y mentirosa, pero con las nominaciones de esta semana, la actriz argentina quedó peor.

Previo a la eliminación de Raquel Bigorra, Bárbara Torres le dijo a la cara que ella era “muy directa... y tú no. Siento que usas demasiadas cosas que están alrededor para tratar de decir algo que no es real y no eres una persona tan sincera como aparentas ser”.

Pero más rápido cae un hablador que un cojo, y tras el miércoles de nominaciones, Bárbara Torres se la ha pasado mintiendo a todos sus compañeros. Y es que debido a que ella nominó con 2 puntos a Emilio Osorio, más un punto que le dio Barby Juárez, el joven quedó nominado y en peligro de ser eliminado.

Team Infierno hizo cuentas y comenzó a investigar quién nominó a Emilio, pues les cayó de sorpresa la noticia. Poncho de Nigris, quien ha tenido más comunicación con Bárbara pese a sus dramas explosivos, fue frontal al preguntarle si ella nominó a Emilio Osorio, pero Bárbara le mintió.

“No se va a ir, no, no se va a ir. No, Emilio no se va a ir. No, yo no le di puntos a Emilio, Emilio no se va a ir”, le respondía Bárbara Torres ante la insistencia de Poncho.

Por si fuera poco, también les mintió a los del Cuarto Cielo. A Paul Stanley le dijo que nominó a Sergio y a Nicola, aunque en realidad nominó a Emilio y a Nicola.

Niurka Marcos reaccionó ante las mentiras de Bárbara Torres, pero celebró la intuición de Emilio, quien sospecha que la argentina lo nominó.